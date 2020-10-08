Türkiye ve Yunanistan Anlaştı, Görüşmeler Başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Slovakya’da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu sırasında ikili bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Dendias’la Doğu Akdeniz’deki doğal gaz anlaşmazlığı ile ilgili olarak güven artırıcı önlemler alınması ve istikşafi görüşmeler gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

2002’de başlayan istikşafi görüşmelerin sonuncusu 2016’ta Atina’da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş, ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

NATO, geçen hafta Türk ve Yunan askeri teknik heyetler arasında üç haftadır sürdürülen teknik görüşmeler sonucunda da askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşıldığını açıklamıştı. Türkiye ve Yunanistan, bir süre önce gerginliğin azıltılması için NATO bünyesinde teknik görüşmeler gerçekleştirmeye başlamıştı.

Dendias – Çavuşoğlu görüşmesinde Kapalı Maraş’ın da gündeme geldiği belirtiliyor.