Salgında İlk Tatilleri İçin Maldivler’i Seçtiler

Caelynn Miller-Keyes ve Dean Unglert, koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana ilk tatillerine birlikte çıktılar. The Bachelor adlı reality show ile ün kazanan çift, Hint Okyanusu’nun ünlü tatil cenneti Maldivler’den fotoğraflar paylaştı.

Çift ilk olarak Maldivler’e giderken uçak yolculuklarından paylaştıkları video ile tatille ilgili ilk paylaşımlarını yaptı. Maldivler tatili öncesi koronavirüs testi yaptırdıklarını ve ikisinin de testlerinin negatif çıktığını belirten Miller-Keyes “Üç uçuş, iki covid testi ve bir tekne turu ve sonunda Maldivler’deyiz” ifadelerini kullandı.

Unglert ise şubat ayından beri ilk defa uçağa bindiğini söyleyerek “Kabul etmeliyim ki yolculuğa çıkmayı düşündüğümüzde şüpheliydim. Kendim için hiç bu kadar endişelenmemiştim, ama başka birini hasta etme olasılığı beni korkutuyor. Katar Havayolları beni daha rahat hissettiren sıkı bir güvenlik protokolüne sahip. Yeniden uçmak iyi hissettiriyor!” diye konuştu.

Göz Atın: Maldivler Turları

Çift Maldivler’e gelmeden önce paylaştıkları maskeli fotoğrafta ise “16 saatlik uçuşumuz @qatarairways ile. Hayalimdeki ülkeye varana kadar bir uçuşumuz daha var” notunu iletti.

Maldivler’in en ünlü otellerinden Soneva Fushi’de kalan çift romantik Maldivler tatilinden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgınını nispeten az hasarla atlatmaya çalışan Maldivler’de turizm Temmuz ayı ortasında yeniden başladı ve binlerce kişi cennet ülkeyi ziyaret etti.