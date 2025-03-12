Ukrayna ve ABD 30 Günlük Ateşkes İçin Anlaştı

Ukrayna ve ABD, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yaklaşık dokuz saat süren görüşmelerin ardından önemli bir uzlaşmaya vardı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna’nın 30 günlük ateşkesi kabul ettiğini ve Rusya ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Rubio: Ukrayna ile anlaştık

Rubio, basın açıklamasında, “Ukraynalılar ile bir anlaşmaya vardık. Şimdi bu teklifi Rusya’ya sunacağız ve onların barış isteyip istemediğini göreceğiz. Eğer reddederlerse, barışın önündeki engelin kim olduğu netleşmiş olacak” dedi.

Trump Yönetimi Askeri Yardımı Yeniden Başlatıyor

Ukrayna’nın teklifi kabul etmesinin ardından ABD, şubat ayında dondurduğu askeri yardımları ve istihbarat paylaşımını yeniden başlatma kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi olumlu karşıladığını belirterek, “Rusya ile büyük bir toplantımız var, savaşın sona ermesi için umutluyum” dedi.

ABD ve Ukrayna ayrıca, Washington’un Ukrayna’nın mineral kaynaklarına erişimini garanti altına alacak bir anlaşmayı en kısa sürede tamamlayacaklarını duyurdu. Bu anlaşma, Trump yönetiminin ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı milyarlarca dolarlık askeri yardım karşılığında talep ettiği bir güvence olarak öne çıkıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, anlaşmayı kabul ettiklerini belirterek, “ABD ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik, Rusya’nın teklife nasıl yanıt vereceğini göreceğiz” dedi.

Rusya’dan İlk Tepki Bekleniyor

ABD’nin yardım kesmesinden bu yana Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırmış ve sınır bölgelerinde toprak kazanımları elde etmişti. Cidde görüşmelerinin hemen öncesinde, Ukrayna Moskova’ya büyük bir drone saldırısı düzenledi ve Rusya’nın çeşitli bölgelerinde patlamalar meydana geldi.

Ukrayna heyetinin başındaki Andriy Yermak, “Biz barış istiyoruz, ancak Rusya’nın da açık ve net bir şekilde bunu istemesi gerekiyor” diyerek Kremlin’in yanıtını beklediklerini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nasıl bir karşılık vereceği belirsizliğini korurken, Trump’ın Putin ile bu hafta görüşebileceği iddia edildi.

Avrupa’dan Farklı Tepkiler

ABD’nin Ukrayna politikasında Trump yönetimiyle birlikte yaşanan değişim, Avrupa’daki müttefikleri de endişelendiriyor. Fransa ve Almanya, ABD’nin NATO güvencelerinden uzaklaşmasına karşı Avrupa’nın ortak bir savunma stratejisi geliştirmesi gerektiğini vurgularken, Polonya ve İtalya anlaşmayı “önemli bir barış adımı” olarak değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cidde görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini ancak Ukrayna’nın güvenliği için güçlü garantilere ihtiyacı olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise süreci ‘olağanüstü bir ilerleme’ olarak nitelendirdi.

Her ne kadar 30 günlük ateşkes Ukrayna ve ABD tarafından kabul edilmiş olsa da, Rusya’nın nasıl bir yanıt vereceği savaşın geleceği açısından belirleyici olacak.