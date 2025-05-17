Ukrayna’da sivillere İHA saldırısı

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumy bölgesinde gerçekleşen saldırıda, Bilopillia kentinde seyir halindeki bir minibüs Rus yapımı Lancet tipi İHA tarafından hedef alındı. Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı, saldırıda 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

“Bu sadece bir bombardıman değil, bir savaş suçudur”

Ukrayna polisi saldırının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sıradan bir bombardıman değil, aynı zamanda bir savaş suçudur. Rus ordusu, uluslararası hukuk ve insanlık normlarını hiçe sayarak bir kez daha sivil bir hedefi vurdu.”

Açıklamada ayrıca, polis ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığı, delil toplandığı ve suçun izlerinin belgelenmeye devam edildiği bildirildi.

Vali: İnsanlık dışı saldırı

Sumy Bölge Valisi Oleh Hryhorov, saldırının yerel saatle 06.17’de gerçekleştiğini açıkladı. Vali Hryhorov, İHA’nın bir servis minibüsünü hedef aldığını belirterek, saldırıyı “insanlık dışı” sözleriyle tanımladı.

Barış görüşmelerinin ardından geldi

Saldırının, Rusya ile Ukrayna arasında 2022’den bu yana ilk kez İstanbul’da gerçekleştirilen doğrudan barış görüşmelerinin ertesi günü yaşanması dikkat çekti. Görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamazken, saldırı diplomatik sürecin kırılganlığını da bir kez daha gözler önüne serdi.