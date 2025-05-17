Kim Jong-un’dan orduya “Savaşa Hazır Olun” talimatı

Kuzey Kore, savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) yer aldığı geniş çaplı bir hava tatbikatı gerçekleştirdi. Kuzey Kore yönetiminin açıklamasına göre, düşman unsurların hava saldırılarını tespit ve imha senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikatta hava savunma füzeleri, radar sistemleri ve yeni nesil uzun menzilli hassas güdümlü bomba sistemleri test edildi.

Kim Jong-un: Hava kuvvetlerine güvenim tam

Tatbikatı yerinde denetleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, burada yaptığı konuşmada, ülke savunmasında hava kuvvetlerinin kritik rolüne dikkat çekti. Kim, “Hava kuvvetlerindeki tüm subay ve askerlerin, Kuzey Kore’nin hava sahasının güvenliğini ve halkının emniyetini cesaretle ve kahramanca savunacağına olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

“Her an tetikte olun” emri

Tatbikatların, pilotların modern hava muharebe yöntemlerine karşı deneyim kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını belirten Kim, orduya savaşa hazırlık kapsamında radikal değişiklikler yapılması ve her an tetikte olunması talimatını verdi. Kim ayrıca, hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemleri ve dron önleme teknolojilerinin sürekli geliştirilmesinin şart olduğunu vurguladı.

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