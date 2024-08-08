Japonya’da deprem sonrası tsunami alarmı

Bir dakikadan az

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Japonya yine büyük bir depremle sarsıldı. 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı verilirken bir metreyi bulan gelgit dalgaları Japonya kıyılarını vurdu.

Japonya’nın güneybatısında güçlü bir deprem meydana geldi.

Meteoroloji Ajansı’nın tsunami uyarısının ardından güneybatıdaki ana ada Kyushu’nun kıyılarında bir metre yüksekliğe kadar gelgit dalgaları kaydedildi.

Deprem sonrası can kaybı veya büyük hasar olduğuna dair herhangi bir rapor verilmedi.

Japon medyası, 7,1 büyüklüğündeki şok sonucunda bölgedeki nükleer santrallerde herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Deprem Miyazaki ilinin açıklarında meydana geldi.

Sarsıntı nedeniyle hızlı tren seferleri aksadı. Japonya takımadaları dünyadaki depreme en yatkın ülkelerden biridir.