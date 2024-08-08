Uzak Doğu

Japonya’da deprem sonrası tsunami alarmı

Japonya'nın güneybatısında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

NationalTurk08/08/2024
108 Bir dakikadan az
Japonya'da deprem sonrası tsunami alarmı
Japonya'da deprem sonrası tsunami alarmı
Doktorlar

Japonya yine büyük bir depremle sarsıldı. 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı verilirken bir metreyi bulan gelgit dalgaları Japonya kıyılarını vurdu.

Japonya’nın güneybatısında güçlü bir deprem meydana geldi.

Meteoroloji Ajansı’nın tsunami uyarısının ardından güneybatıdaki ana ada Kyushu’nun kıyılarında bir metre yüksekliğe kadar gelgit dalgaları kaydedildi.

Deprem sonrası can kaybı veya büyük hasar olduğuna dair herhangi bir rapor verilmedi.

Japon medyası, 7,1 büyüklüğündeki şok sonucunda bölgedeki nükleer santrallerde herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Deprem Miyazaki ilinin açıklarında meydana geldi.

Sarsıntı nedeniyle hızlı tren seferleri aksadı. Japonya takımadaları dünyadaki depreme en yatkın ülkelerden biridir.

Bağlantılar
NationalTurk08/08/2024
108 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk

NationalTurk gazetesi, yazarları ve yorumcuları en doğru ve tarafsız olarak gündeme dair en önemli haberleri size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu