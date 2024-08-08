Kursk’ta olağanüstü hal: Ruslar tahliye edildi

Sınırın her iki tarafındaki vatandaşlar tahliye edildi. Putin “büyük çaplı bir provokasyon”dan söz etti.

Ukrayna birliklerinin Rusya’nın Kursk bölgesine ilerlemesinin ardından bölgede olağanüstü hal ilan edildi ve buradaki nükleer santrale yönelik koruma artırıldı.

Kursk Bölgesi İcra Valisi Alexei Smirnov, Telegram’da “Kursk Bölgesi, sınır bölgelerinde zorlu bir operasyonel durumla karşı karşıya kalmaya devam ediyor” dedi.

Rus vatandaşlar tahliye edildi

Rusya sınır bölgesinin tahliye edilen sakinlerinden ilk grup komşu Oryol bölgesine geldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı’na göre Ukrayna’nın Kursk bölgesine yaptığı bombardımanda 30’dan fazla kişi yaralandı. Bunlardan en az 19’u hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar arasında Rus televizyonunun tanınmış savaş muhabiri Yevgeny Poddubnyj de yer alıyor.

Devlet televizyonu onun yerel bir hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. Basında çıkan haberlere göre, drone saldırısı sonucu ciddi yanıklar yaşadı.

Kursk nükleer santralinin koruması artırıldı

Aynı zamanda Rus Ulusal Muhafızları, dört üniteye ve neredeyse iki gigawatt güce sahip olan ve Ukrayna sınırından sadece 60 kilometre uzakta bulunan Kursk nükleer santralinin korumasını artırdı.

Yetkili, ayrıca Kursk ve Belgorod bölgelerindeki sabotaj ve keşif birlikleriyle mücadele etmek için ek güçlerin getirildiğini söyledi.

Bu, Rus sınır birlikleri ve orduyla işbirliği içinde yapılıyor. Kural olarak, savaşan her iki tarafça sağlanan bilgiler bağımsız olarak doğrulanamaz.

Gaz arzı etkilendi mi?

Önceki gün, tanklar ve toplarla desteklenen Ukrayna birlikleri, Sudja yakınlarındaki Sumy bölgesinden Rusya sınırını geçerek çok sayıda köyün kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Rusya’nın verdiği bilgilere göre operasyona yaklaşık 1000 Ukraynalı asker katılıyor.

Doğrulanmayan bilgilere göre nükleer santrale doğru 15 kilometre kadar ilerlediler. Sınırın hemen arkasındaki Sudscha gaz ölçüm istasyonu da Ukrayna’nın kontrolüne geçebilirdi.

Bu, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Slovakya ve Avusturya’ya taşınmasında kullanılıyor.

Devam eden savaşa rağmen 2023 yılında Avrupa Birliği’ne 14,6 milyar metreküp doğalgaz bu şekilde taşındı.

Ukrayna kanallarında dağıtılan bir videoda da Kursk bölgesinde yakalanan yaklaşık 20 Rus sınır muhafızının gösterildiği iddia ediliyor. Kayıtlar bağımsız olarak doğrulanamadı.

Putin “büyük çaplı provokasyon”dan söz ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev’i “büyük çaplı bir provokasyon”la suçladı.

Hükümet üyeleriyle televizyonda yapılan bir toplantıda Ukrayna’nın “çeşitli silahlarla sivil binalara, evlere ve ambulanslara ayrım gözetmeksizin ateş ettiğini” söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı Dmitry Medvedev, Ukrayna’nın işgalini genişletmekle tehdit etti.

Eski cumhurbaşkanı, Rusya’nın askeri operasyonlarının artık Ukrayna’da Rusya’nın kendi toprağı olarak kabul ettiği bölgelerin güvenliğini sağlamakla sınırlı olmaması gerektiğini söyledi.

Bunun yerine silahlı kuvvetler Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv, Kiev ve ötesine doğru ilerlemeli. İlerleme ancak Rusya’nın avantajlı olduğunu düşünmesi halinde durdurulacak.

Kiev’den Kursk bölgesindeki durumla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy akşam konuşmasında sadece Ordu Başkomutanı Olexander Syrsky ile yapılan istişarelerden bahsetti. Devlet başkanı “Ayrıntılar daha sonra gelecek” dedi.

Sumy bölgesindeki Rus saldırıları

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rusya’nın Kursk sınırındaki Sumy bölgesinin sınır bölgesinde ağır planör bombaları kullandığını bildirdi.

Sadece oraya 30 civarında kayma bombası atıldı. Ayrıca yarım düzine yer Rus topçusu tarafından bombalandı.

Akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı kısa menzilli İskender-M füzesinin kullanımına ilişkin bir video gösterdi.

Parça tesirli bomba savaş başlığıyla yapılan roket saldırısı, Sumy bölgesindeki Rusya sınırına yakın bir yerde bulunan Ukraynalı birlik yoğunlaşmasını hedef aldı.

Ancak bu bilgi de doğrulanamadı. Rusya’nın komşu bölgesi Kursk’taki yoğun çatışmalar ve Rusya’nın bombardımanı nedeniyle Ukraynalı yetkililer, sınır bölgesi Sumy’deki diğer yerlerin de boşaltılması emrini verdi.

Sumy askeri valisinin Ukrayna televizyonunda duyurduğu gibi, tedbirler 23 yerleşim yerini etkiliyor. Aralarında 400’ün üzerinde çocuk ve gencin de bulunduğu yaklaşık 6 bin kişinin sınıra yakın bölgeden güvenli bir yere getirilmesi planlanıyor.

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