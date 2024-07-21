Ve Joe Biden yarıştan çekildi

Seçim yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Biden, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Joe Biden, Kamala Harris’i destekleyecek

2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris’i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, “Bugün de Kamala’ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum.” ifadesini kullandı.

Biden, “Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump’ı yenme zamanı.” mesajını verdi.

Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi’nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.

Donald Trump’tan açıklama

Biden’ın başkanlık yarışından çekildiğini açıklamasından dakikalar sonra ABD basınına konuşan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, “O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” dedi.

Öte yandan Biden, 1968’den bu yana Demokrat Başkan Lyndon Johnson’ın ardından yeniden seçilmek için seçim yarışına katılan ve adaylıktan çekilen ilk başkan oldu.

Kamala Harris kimdir?



Kamala Devi Harris 20 Ekim 1964’te dünyaya geldi. Amerikalı politikacı, hukukçu ve mevcut Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı. Harris, Amerikan tarihinde Başkan Yardımcılığı yapmış ilk Afroamerikalı kökenli ve ilk kadındır. 2017-2021 yılları arasında Kaliforniya’dan Birleşik Devletler Senatörü olarak görev yapmıştır.

Kamala Harris, 2003 yılında San Francisco’nun ilk kadın eyalet savcısı olmuştur. 2010 yılında ise altı rakibini alt ederek 32. Kaliforniya Eyalet Başsavcısı seçilir. ABD’de “Attorney General” olarak adlandırılan bu pozisyon, başsavcı ile adalet bakanı görevlerini birleştiren bir görevdir.

2014 seçimlerinde de aynı görevi tekrar elde etmiştir. Kamala Harris’in siyasi kariyeri ise, 2016 yılında Demokrat Parti’den Kaliforniya senatörü olarak seçilmesiyle başlamıştır. Seçilmesiyle birlikte Kaliforniya’nın ilk siyah kadın senatörü, ABD’nin ikinci siyah kadın senatörü ve ABD’nin ilk Hint asıllı senatörü olmuştur.

Harris, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den başkan olmak için parti içi ön seçimlere katılmış, ancak yeterli başarıyı gösterememesinden ötürü çekilmiştir. Adaylığını suikast sonucu öldürülen Afrika- Amerikalı hak savunucusu Martin Luther King’e adadığını söylemiştir.

Ağustos’ta ise Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın yanında başkan yardımcısı adayı olarak yer alacağı açıklanmıştır. Kamala Harris, 2016 yılında başladığı Kaliforniya senatörlük görevinden 20 Ocak 2021’de istifa ederek ayrılmıştır.

Harris, anne tarafından Hindistan, baba tarafından ise Jamaika asıllıdır.

Amerika başkan yardımcılığına aday olan ilk Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikalı ve (Demokrat Geraldine Ferraro ile Cumhuriyetçi Sarah Palin’in ardından) üçüncü kadın adaydır. TIME Dergisi, 2020 için Yılın Kişisi olarak ABD’de seçimi kazanan Joe Biden ve Kamala Harris ikilisini seçmiştir.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump,seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Konuyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden’dan açıklama geldi.

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