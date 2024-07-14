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Joe Biden’dan Donald Trump açıklaması

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump,seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Konuyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden’dan açıklama geldi.

Aslı14/07/2024
63 1 dakika okuma süresi
Joe Biden’dan Donald Trump açıklaması
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ABD’de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya’da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı.

Joe Biden: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok

Joe Biden’dan Donald Trump açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, herkesin eski Başkan Trump’a yönelik saldırıyı kınaması gerektiğini belirterek, “ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok.” dedi.

Biden, Trump’a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yaptı.

Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, “Buna asla göz yumamayız.” diye konuştu.

Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, “ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok.” vurgusu yaptı.

ABD’de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya’da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, saldırıya uğradı. FBI saldırının suikast girişimi olduğunu açıkladı.

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Aslı14/07/2024
63 1 dakika okuma süresi
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