Joe Biden’dan Donald Trump açıklaması

ABD’de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya’da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı.
Joe Biden: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
ABD Başkanı Joe Biden, herkesin eski Başkan Trump’a yönelik saldırıyı kınaması gerektiğini belirterek, “ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok.” dedi.
Biden, Trump’a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yaptı.
Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, “Buna asla göz yumamayız.” diye konuştu.
Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Biden, “ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok.” vurgusu yaptı.
ABD’de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya’da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, saldırıya uğradı. FBI saldırının suikast girişimi olduğunu açıkladı.
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