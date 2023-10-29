Yunan adalarında kapıda vize dönemi

Son yılarda Türk vatandaşları tatillerinde Yunan adalarını sıklıkla tercih etmeye başladı. Avrupa Birliği’nin Yunan adalarına Türk vatandaşların daha kolap ulaşım sağlayabilmesi için kapıda vize uygulamasını başlatmayı planladığı ileri sürüldü.

Yunan ve Türk yetkililer bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in başkanlığında 7 Aralık’ta Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenecek Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) öncesi Atina ve Ankara’daki hazırlıklara hız verildi.

İddialara göre; Türkler Yunan adalarına kapıda vize uygulamasıyla kolayca giriş sağlayabilecek.

Kathimerini gazetesine göre ‘mutabakat muhtırası’ başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına Ege’de Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında, 1 yıl süreli ‘kapıda vize’ uygulaması öngörülüyor. Covid-19 salgını öncesinde adalardaki ‘kapıda vize’ uygulaması yalnızca 15 gün ile sınırlıydı.

Tüm AB ülkelerini kapsayacak mı?

“Türk vatandaşlarına adalarda uygulanacak bu yeni vize kolaylığı, gelecekte tüm Avrupa’yı da kapsaması için model oluşturacak” diyen Kathimerini, Keridis’in geçen günlerde Avrupa Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson’la görüşmesinde,anlaşmanın detaylarını konuştuğunu kaydetti.

Kathimerini aynı anlaşma taslağında, Türk Sahil Güvenliği’nden bir yetkilinin Midilli adasında, Yunan Sahil Güvenliği’nden bir yetkilinin de İzmir’de daimi görev yapacağı ve her iki ülkenin yasadışı göç konusunda, aşırıcı söylemlerden kaçınacağına dair iki maddenin de yer alacağını belirtti.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

