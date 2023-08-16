Schengen: İtalya ve Yunanistan En Az Ret Verenler

Son dönemde Türk vatandaşlarının özellikle Schengen ülkeleri için yaşadığı vize zorlukları devam ederken Türk vatandaşlarına en çok kolaylık sağlayan ülkeler İtalya ve Yunanistan oldu.

Schengen Statistics 2022 verilerini açıkladı. Schengen istatistikleri, Türkiye’ye verilen ret oranlarını ortaya koydu.

Turizm Tatil Seyahat‘in haberine göre Türk vatandaşlarının en çok vize başvurusu yaptığı ve en fazla ret aldığı ülke birçok yılda olduğu gibi yine Almanya oldu. Geçtiğimiz yıl Almanya Türk vatandaşlarının vize başvurularının yüzde 40’ını reddetti.

120 bin 876 vize başvurusundan 48 bin civarında başvuruyu reddeden Almanya en fazla ret veren ülke durumunda.

Avrupa Birliği ülkelerine 2022 yılında 223 bin 699 Türkiye vatandaşı vize başvurusu yaptı. Bunlardan 174 bin 929’u kabul edildi. Toplam ret oranı yüzde 21.4 oldu.

Yunanistan, Almanya’nın ardından Türk vatandaşlarının en çok başvuru yaptığı ikinci ülke. Yunanistan ise Almanya’nın aksine az ret oranıyla dikkat çekiyor. Komşu ülke, 164 bin 829 başvurudan yaklaşık 16 binini reddetti.

Vize başvurusu sayısında üç ve dördüncü sıradaki ülkeler Fransa ve Hollanda ise toplamda 30 bin civarında başvuruyu reddetti.

İtalya da Türklere en fazla oranda vize veren ülkelerden biri. İtalya’nın ret oranı yüzde 7.93.

Toplamda Türklere en az ret veren ülkeler ise yüzde 7,6 ile Lüksemburg ve yüzde 7,93 ile İtalya oldu.

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