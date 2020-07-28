Yunan Papazdan Ayasofya Övgüsü: “Türkler Olmasaydı Ayasofya Düşerdi”

Atina yakınlarındaki Analipseos Kilisesi’nde düzenlenen ayinden sonra konuşma yapan papaz Evangelos Papanikolaou, “Ayasofya gibi büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu.” dedi. Papanikolaou, Türklerin Girit’te hiçbir kiliseyi kapatmadıklarını fakat Yunanistan’da Othonas’ın emriyle çok sayıda manastır ve kilisenin kapatıldığını vurguladı.

Yunan Papazın Ayasofya Konuşması Şöyle;

“Türkler nerede vardıysa hep daha iyilerdi. Bizim için utanç verici ama bu gerçek. Girit’te daha iyi manastır sistemi vardı. Girit’te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı ama Yunanistan’da Othonas’ın emri ile çok sayıda manastır ve kilise kapatıldı. Azizlerin hatıraları gümüş kutulardan çıkarılıp hükümet için maaşa dönüştürüldü. Aynı zamanda Türkler hüküm sürerken insanlar kolayca dinlerini yaşayabiliyordu. Bu yüzden insanlar ‘Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim’ diyor. Bana kalsa ikisi de görülmesin, ama birini seçmek zorunda olsam Latin yerine Türk seçerim.

Şimdi çok üzgün olduğunuz Ayasofya olayına dair, şükürler olsun. Şimdi söyleyin 24 saat boyunca Ayasofya’ya kaç tane çıplak turist giriyordu? Sayısızca. İç çamaşırı gösteren kısa eteklerle. Yalan mı söylüyorum? Çünkü müzeydi. Ve tüm o kirli turistler umursamadan ve saygısızca giriyordu. Şimdi ayakkabı olmadan gireceksin. Bu saygı değil mi? Çıplak mı gireceksin? Hayır. Uzun bir elbise ve başörtüsü ile gireceksin. Belki bunu bir lanet değil, düzeltme olarak görmeliyiz. Şimdi Ayasofya için üzgünüz diyorlar. Ayasofya’yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya çoktan düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu. ”