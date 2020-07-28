Meral Akşener Ali Erbaş’a Yüklendi: “Yazıklar Olsun”

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ali Erbaş’a sert sözlerle yüklendi: “Tarihte Atatürk’e düşman olup da Türk’e dost olan çıkmamıştır”

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener Ayasofya tartışmalarına değindi. En yakın zamanda Ayasofya’ya gideceğini belirten Akşener, “Erdoğan’ı uyardım ama dinlemedi. Ayasofya’yı siyasete alet ettiler. Başbakanlık’tan dilekçelerine cevap alamayınca 2005’te mahkemeye başvuruyorlar. Mahkeme, başbakanlığın dilekçeye zamanında başvurmadığı için suçlu buluyor. O zamanın Başbakanlığı, bugünün Cumhurbaşkanlığı davanın reddini istiyor. O dönemin başbakanı önce Sultanahmet’i doldurun diyor. Bugün o iktidar Ayasofya’yı biz açtık diye övünüyor. Yine bir riyakarlık, yine vatandaşı değil, kendini düşünme hesabı. İlk günden beri dedik ki Ayasofya’yı ibadete açın, siyaseti kapatın. Ortak değerlerimizi sömürmekten geri kalmadılar. Güzel Ayasofya’nın o güzel gününde şu sözü bekledik. Selam olsun Anadolu’nun kapılarını açan Alparslan’a, selam olsun İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’e, selam olsun İstanbul’u düşmandan kurtaran Gazi Mustafa Kemal’e” diye konuştu.

“Alparslan da bizimdir, Fatih de bizimdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir” diyen Akşener şöyle devam etti:

Siz nasıl düşman olursunuz kardeşim?”

Atatürk Asya’dan Avrupa’ya bir kısrak başı gibi yürüyen memleketin mavi gözlü bozkurtudur. Hastanede koşa koşa ziyarete gittiğiniz ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen fesliden feyz alacağınıza Sevr’i yırtıp atanlarla gurur duyun. İstiklal Savaşı, bir mitoloji değildir. Her anı kayıt altına alındı. Fransızlar Yunan’ın hezimeti, Yunan hezimeti, Yunan basını, Küçük Asya’nın kaybı diye bahseder. Cezayir’de Allah’u Ekber diye şehit düşen askerin göğsünde Atatürk’ün resmi vardır. Rahmetli Elçibey’in dediği gibi, Allah’ın bahşettiği şerefi istemeyene biz zorla şeref verecek değiliz. Bedeli göze alıp şehit düşene saygı göstermek zorundasınız. Atatürk ile alıp veremediğiniz nedir kardeşim?”

“Yunan’ın, Fransız’ın Alman’ın Atatürk’e düşman olmasını anlarım ama siz nasıl düşman olursunuz kardeşim?” sözleriyle eleştirilerine devam eden Meral Akşener konuyla ilgili sözlerini şöyle tamamladı:

Onlar şanlı bayrağımızı ateşe vererek milli birliğimize hakaret ediyor siz hâlâ Atatürk ile uğraşıyorsunuz. Atatürk, Türk vatanında şanla şerefle nur içinde yatıyor. Göreve geldiğinden bu yana İstiklal Harbi kahramanlarına bir hayır duayı çok gören Ali Erbaş, şimdi de lanet okuyor. Tarihte Atatürk’e düşman olup da Türk’e dost olan çıkmamıştır. Yazıklar olsun size.”