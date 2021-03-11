Üniversite sınavı bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2021 YKS başvuruları 4 Şubat’ta başladı. Başvurular 2 Mart Salı günü sona erdi. Üniversite sınavı başvurunda bulunmayanlar ise geç başvurunun ne zaman yapılacağını araştırıyor.

YKS geç başvurusu ne zaman?

YKS geç başvuruları 17 Mart Çarşamba günü alınmaya başlanacak. 18 Mart Perşembe 23.59’da ise geç başvurular tamamlanacak. Geç başvuru işlemi sırasında adayların ücretleri ödemelemleri gerekiyor.

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru ücreti olarak adaylardan 90 lira alındı. Geç başvuru yapacak olanlar ise bu rakamı yüzde 50 artırımlı olarak ödemek durumunda.

Hangi bankalardan YKS başvuru ücreti ödeniyor.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

YKS geç başvuru işlemi için tıklayınız