Milli Eğitim Bakanlığı 5-6 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim sınavlarını pandemi sebebiyle ileri bir tarihe ertelemişti. Açık öğretim lisesi sınavları online olarak 25 Şubat – 1 Mart tarihleri olarak yapıldı. Öğrencilerin merakla beklediği haber MEB’ten geldi.

Açık öğretim lisesi sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, açık lise sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Meb’ten yapılan açıklamada “Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1.dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmıştır. 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı silik, donuk ve aktif durumda olan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur” denildi.

Açık öğretim ortaokul ve açık öğretim lisesi öğrencileri sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. 2. Dönem sınavları ise 25 Mart’ta başlayacak.

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