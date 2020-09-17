YKS’de ek tercih işlemleri başladı

ÖSYM, 2020 YKS sınavında boş kalan kontenjanlar için Ek Yerleştirme Kılavuzunu yayımladı.

Adaylar, ek yerleştirme için tercihlerini bugünden itibaren 23 Eylül’e kadar yapacak.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2020 YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, bugünden itibaren 23 Eylül’e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.

2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’na ÖSYM’nin internet adresinden ulaşılacak.