Beşiktaş‘ta 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Beşiktaş’ta koronavirüs şoku! Beşiktaş altyapısında 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde bulunan sporcu, teknik ve idari kadro personeline yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 12 kişide koronavirüs saptandı.

BJK ‘den yapılan açıklamada “Yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Kovid-19 pozitif tespit edilmiştir.” denildi.

Açıklamada testi pozitif çıkan sporcu ve teknik ekip üyelerinin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nin dezenfekte çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.