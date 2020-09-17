Futbol
Beşiktaş‘ta 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Beşiktaş’ta koronavirüs şoku! Beşiktaş altyapısında 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde bulunan sporcu, teknik ve idari kadro personeline yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 12 kişide koronavirüs saptandı.
BJK ‘den yapılan açıklamada “Yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Kovid-19 pozitif tespit edilmiştir.” denildi.
Açıklamada testi pozitif çıkan sporcu ve teknik ekip üyelerinin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nin dezenfekte çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.