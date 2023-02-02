Beyonce 2023 Konserleri Açıklandı: “Renaissance”
Beyoncé 'Renaissance' adını verdiği 2023 Dünya Turunu Duyurdu. Ünlü şarkıcı turne kapsamında Avrupa'da 15 konser verecek.
Dünyaca ünlü ABD’li pop müzik ikonu Beyonce Avrupa ve Kuzey Amerika’yı kapsayan 2023 konser takvimini açıkladı.
Haftalarca süren spekülasyonlardan sonra Beyoncé 2023 konserleri listesini duyurdu. Instagram hesabından duyuruyu yapan Beyonce 2023 konserlerine 10 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de başlayacak.
Mayıs ayında Avrupa’da başlayacak turne 8 Temmuz’dan sonra ABD ve Kanada’da devam edecek.
Rönesans turnesi, Beyoncé’nin 2018’de Kuzey Amerika ve Avrupa’da 48 konserle yapılan On the Run turnesinden bu yana ilk uzun yolculuğuna işaret ediyor.
Rönesans turu öncesinde Beyoncé, Dubai’de yeni bir lüks otel olan Atlantis the Royal’in büyük açılışında dört yıl aradan sonra ilk konserini vermişti.
Özel etkinlik sırasında yalnızca davetli izleyiciler tarafından hiçbir görüntü kaydedilmemesi talep edilmesine rağmen, gösterinin neredeyse tamamı saatler içinde sosyal platformlara değişen kalitede yüklenmişti.
Beyonce 2023 Konserleri Avrupa Durakları
- 10 Mayıs – Stockholm, İsveç: Friends Arena
- 14 Mayıs – Brüksel, Belçika: King Baudouin Stadyumu
- 17 Mayıs – Cardiff, Galler: Principality Stadyumu
- 20 Mayıs – Edinburg, İskoçya: BT Murrayfield Stadyumu
- 23 Mayıs – Sunderland, İngiltere: Light Stadyumu
- 26 Mayıs – Paris, Fransa: Stade de France
- 29 Mayıs – Londra, İngiltere: Tottenham Hotspur Stadı
- 30 Mayıs – Londra, İngiltere: Tottenham Hotspur Stadı
- 8 Haziran – Barselona, İspanya: Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu
- 11 Haziran – Marsilya, Fransa: Orange Velodrome
- 15 Haziran – Köln, Almanya: Rhein Energie Stadyumu
- 17 Haziran – Amsterdam, Hollanda: Johan Cruyff Arena
- 21 Haziran – Hamburg, Almanya: Volksparkstadion
- 24 Haziran – Frankfurt, Almanya: Deutsche Bank Park
- 27 Haziran – Varşova, Polonya: PGE Narodowy
Beyonce 2023 turnesi kapsamında Toronto, Philadelphia, Nashville, Louisville, Minneapolis, Chicago, Detroit, East Rutherford, Boston, Pittsburgh, Washington, Charlotte, Atlanta, Tampa, Miami, St. Louis, Phoenix, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Vancouver, Seattle, Kansas City, Dallas, Houston ve New Orleans’ta da konserler verecek.
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