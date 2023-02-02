Beyonce 2023 Konserleri Açıklandı: “Renaissance”

Dünyaca ünlü ABD’li pop müzik ikonu Beyonce Avrupa ve Kuzey Amerika’yı kapsayan 2023 konser takvimini açıkladı.

Haftalarca süren spekülasyonlardan sonra Beyoncé 2023 konserleri listesini duyurdu. Instagram hesabından duyuruyu yapan Beyonce 2023 konserlerine 10 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de başlayacak.

Mayıs ayında Avrupa’da başlayacak turne 8 Temmuz’dan sonra ABD ve Kanada’da devam edecek.

Rönesans turnesi, Beyoncé’nin 2018’de Kuzey Amerika ve Avrupa’da 48 konserle yapılan On the Run turnesinden bu yana ilk uzun yolculuğuna işaret ediyor.

Rönesans turu öncesinde Beyoncé, Dubai’de yeni bir lüks otel olan Atlantis the Royal’in büyük açılışında dört yıl aradan sonra ilk konserini vermişti.

Özel etkinlik sırasında yalnızca davetli izleyiciler tarafından hiçbir görüntü kaydedilmemesi talep edilmesine rağmen, gösterinin neredeyse tamamı saatler içinde sosyal platformlara değişen kalitede yüklenmişti.

Beyonce 2023 Konserleri Avrupa Durakları

10 Mayıs – Stockholm, İsveç: Friends Arena

14 Mayıs – Brüksel, Belçika: King Baudouin Stadyumu

17 Mayıs – Cardiff, Galler: Principality Stadyumu

20 Mayıs – Edinburg, İskoçya: BT Murrayfield Stadyumu

23 Mayıs – Sunderland, İngiltere: Light Stadyumu

26 Mayıs – Paris, Fransa: Stade de France

29 Mayıs – Londra, İngiltere: Tottenham Hotspur Stadı

30 Mayıs – Londra, İngiltere: Tottenham Hotspur Stadı

8 Haziran – Barselona, İspanya: Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu

11 Haziran – Marsilya, Fransa: Orange Velodrome

15 Haziran – Köln, Almanya: Rhein Energie Stadyumu

17 Haziran – Amsterdam, Hollanda: Johan Cruyff Arena

21 Haziran – Hamburg, Almanya: Volksparkstadion

24 Haziran – Frankfurt, Almanya: Deutsche Bank Park

27 Haziran – Varşova, Polonya: PGE Narodowy

Beyonce 2023 turnesi kapsamında Toronto, Philadelphia, Nashville, Louisville, Minneapolis, Chicago, Detroit, East Rutherford, Boston, Pittsburgh, Washington, Charlotte, Atlanta, Tampa, Miami, St. Louis, Phoenix, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Vancouver, Seattle, Kansas City, Dallas, Houston ve New Orleans’ta da konserler verecek.

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