Sürpriz Kılıçdaroğlu İmamoğlu Görüşmesi

Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan seçim strateji toplantısından sonra CHP lideri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun baş başa görüştüğü ileri sürüldü.

Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni tanıtım toplantısının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’de kurmaylarıyla seçim strateji toplantısında bir araya geldi.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda İmamoğlu’nun “seçim kampanyası makinesi” adlı, İstanbul’da yerel seçimdeki kampanya modelini anlattığı belirtildi.

Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı, Reform Enstitüsü ve bazı uzmanların çalışmalarına dair raporları sunduğu kaydedildi. 3 grup başkanvekili, bazı MYK üyeleri, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı, CHP PM üyesi Gökhan Günaydın ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basından Sorumlu Başdanışmanı Tuncay Özkan’ın da katıldığı toplantıda CHP lideri bazı MYK üyelerine görev verdi.

Seçim sürecinde kampanyanın bu görevlendirmeler çerçevesinde yürüyeceği İmamoğlu’nun ekibinin de çalışmalara destek olacağı belirtildi.

Bu toplantı bittikten sonra, Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu ile 12. katta baş başa bir görüşme gerçekleştirdiği de öğrenildi.

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