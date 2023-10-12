Modric Arda Güler Hakkında Konuştu

Hırvatistan kaptanı Luka Modric Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada “Çok yetenekli bir oyuncu. Onu çok parlak bir gelecek bekliyor” dedi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı hafta maçında bu akşam A Milli Takım’ı konuk edecek Hırvatistan’ın kaptanı Luka Modric Arda Güler hakkında açıklamalar yaptı.

Maçın oynanacağı Opus Arena’da düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli futbolcu, Real Madrid’den takım arkadaşı olan milli futbolcu Arda Güler’den övgü dolu sözlerle bahsetti.

38 yaşındaki Modric Arda Güler hakkında şunları söyledi:

“Arda harika bir çocuk, çok yetenekli bir oyuncu. Onu çok parlak bir gelecek bekliyor. Real Madrid taraftarına büyük sevinçler yaşatacağına eminim. Maalesef yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz bu yeteneğini ortaya koyma fırsatı bulamadı. Eminim önünde harika bir gelecek var.

(Arda Güler, Türkiye’nin Luka Modric’i olur mu?” sorusuna)

Bırakın Arda Güler, Arda Güler olsun. Onu kimseyle kıyaslamaya gerek yok. Eminim kalitesini gösterecek ve büyük bir kariyeri olacak. Baskı altında olmasına gerek yok.”

Modric, bu sezon Real Madrid’de daha az süre alması hakkında, “Benim için bu yeni bir durum, ben hep oynamak istiyorum, kenarda oturmak istemiyorum. Fiziksel ve mental olarak iyi durumdayım. Bu her oyuncu için normal bir süreç, benim için iyi olacak mı ileride göreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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