Red Hot Chili Peppers 2023 Konserleri: Avrupa’da 13 Durak

Farklı tarzları, eğlenceli sahne performansları ve enerjileri ile dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan ünlü grup Red Hot Chili Peppers 2023 turnesinde birçok ülkede sahne alacak.

2023 turnesi kapsamında ABD’deki konserlerinin ardından 18 Haziran’da Hollanda’da sahne alarak Avrupa’ya geçecek olan grup 23 Temmuz’a kadar Avrupa’da 13 konser verecek.

Red Hot Chili Peppers’ın Avrupa kıtasında konser vereceği ülkeler şöyle: Hollanda, Polonya, Danimarka, Almanya, Belçika, İtalya, Portekiz, İspanya, Fransa, Avusturya, İngiltere ve İskoçya.

1983 yılında Los Angeles’ta kurulan ve Grammy başta olmak üzere sayısız ödül sahibi Red Hot Chili Peppers, tarihteki en başarılı rock gruplarından biri olarak gösteriliyor.

2023 turnesinde Türkiye’ye yer vermeyen grup İstanbul’da sadece bir kez konser verdi. Grup Türkiye’deki tek konserini Eylül 2012’de Santralİstanbul’da vermişti.

Red Hot Chili Peppers 2023 Avrupa Konserleri

18 Haziran 2023 – Hollanda (Pinkpop Festival)

21 Haziran 2023 – Polonya (Varşova Ulusal Stadyumu)

24 Haziran 2023 – Danimarka (Tinderbox Festival)

26 Haziran 2023 – Almanya (Mannheim Maimarktgelande)

30 Haziran 2023 – Belçika (Werchter Rock Fest)

2 Temmuz 2023 – İtalya (Milano I-Days Festival)

6 Temmuz 2023 – Portekiz ( Lizbon NOS Alive)

8 Temmuz 2023 – İspanya (Madrid Mad Cool)

11 Temmuz 2023 – Fransa (Lyon Groupama Stadyumu)

14 Temmuz 2023 – Avusturya (Viyana Ernst Happel Stadyumu)

17 Temmuz 2023 – Fransa (Carhaix Plouguer – Les Vieilles Charrues)

21 Temmuz 2023 – İngiltere (Londra Tottenham Stadyumu)

23 Temmuz 2023 – İskoçya (Glasgow Hampden Park)

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