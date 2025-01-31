Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kasası doldu..

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi‘nde lig etabı heyecanı sona erdi. Birbirinden heyecanlı 18 karşılaşma dün gece nefesleri kesti.

BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, dün akşam twente’ye 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

FENERBAHÇE PUANI ALDI, PLAY-OFF’A KALDI

Fenerbahçe ise dün akşam Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kanarya, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve play-off bileti aldı.

GALATASARAY, SON 16 FIRSATINI TEPKİ

Ajax’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray ise son 16 turuna direkt olarak katılma fırsatını tepti. Aslan, Fenerbahçe gibi yoluna play-off’tan devam edecek.

GELİRLER BELLİ OLDU: GALATASARAY’A YAKLAŞIK 18 MİLYON

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizin kasalarına koydukları gelirleri belli oldu. Ajax deplasmanında mağlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off bileti aldı ve 300 bin euroyu kasasına koydu. Sarı-kırmızılılar toplamda 17 milyon 818 bin euroluk gelir elde etti.

FENERBAHÇE’YE 14.4 MİLYON

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Midtjylland deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve kasasına 210 bin euro beraberlik primi koydu. Sarı-lacivertliler, play-off etabına yükselmesiyle birlikte 300 bin euro daha gelir elde etti. Fenerbahçe toplam gelirini 14 milyon 409 bin euro geliri kasasına koydu.

BEŞİKTAŞ’IN KASASINA 10.6 MİLYON

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Twente deplasmanında mağlup oldu. Siyah-beyazlılar toplamda kasasına 10 milyon 630 bin euro gelir koydu. Beşiktaş, Twente maçıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. UEFA, Avrupa Ligi’nde her galibiyete 450 bin euro, her beraberliğe 150 bin euro ekstra prim veriyor.

Kaynak Fanatik