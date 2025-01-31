Temsilcilerimizden 3 maçta sadece 1 puan!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde 8. hafta mücadelelerini tamamladı. Beşiktaş, deplasmanda Twente’ye 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Danimarka ekibi Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Ajax’a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçlardan sonra Galatasaray ve Fenerbahçe kupada yoluna devam ederken Beşiktaş ise elendi.

1 puanlı gecenin ardından UEFA ülke puanı sıralamasını son hali de netleşti.

İngiltere: 106,624

İtalya: 92.668

İspanya: 87.739

Almanya: 82.581

Fransa: 69.093

Hollanda: 63.816

Portekiz: 60.766

Belçika: 54.350

Çekya: 43.300

TÜRKİYE: 42.500