Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası dolar ve euro kurlarında ciddi düşüş gözlendi.

“Bu ülke ithalat cenneti olmayacak”

“Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak” diyen Tayyip Erdoğan “Ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi ilan ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak. Artık bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup, ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu atılımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacak” diye konuştu. Erdoğan “Kamu bankasından krediyi alıp bunu başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların alnını karışlarız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan seçimin erkene alınmayacağını da bir kez daha ifade etti. TÜSİAD’a yüklenen Erdoğan “Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal’le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya. Haziran 2023’ü bekleyeceksiniz” dedi.

Dolar ve euro kuru düştü

Erdoğan’ın konuşması sonrasında dolar ve euro kurunda düşüş yaşandı. Dolar 14, euro da 16 liranın altına indi. Erdoğan’ın konuşması öncesinde bugün dolar rekor tazeleyerek 18 lirayı, euro ise 20 lirayı görmüştü.