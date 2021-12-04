FutbolGündemPolitikaSpor

Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun olay açıklamaları gündemden düşmüyor.

Geçen pazar günü Onnik Azinyan’ın hazırladığı NationalTurk yorumcusu Müslüm Gülhan’ın katılımcı olduğu TELE 1 kanalında program konuğu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun açıklamaları kamu oyunda büyük yankı uyandırmıştı. 

Yönetici fotoğrafı Yönetici14 saat önce
0 624 2 dakika okuma süresi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun açıklamalarında  kamu oyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Fikret Orman döneminde Beşiktaş Eski Yöneticisi Av.Şafak Mahmutyazıcıoğlu ,TELE1 sunulan spor arası programında ,Beşiktaş Kulubü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunarak ”Ahmet Nur Çebi DKY Firmasında alacağı olduğu için mi daireleri Beşiktaşa aldırdı,2017 tarihinde bu şirketle ticaret yaptı mı” diyerek ilginç açıklamalarda bulundu

Açıklamalarda Beşiktaş için büyük önem arz eden ve Fulya Davası adıyla kamu oyu tarafından yaklaşık 16 yıldır takip edilen Fulya Süleyman Seba Projesinde dönen ilginç olaylardan, yönetim kurulu üyeleri tarafından derneğe satılan mallar karşılığında kur farkını almak için usulsüz faturalar kesildiği.

Bununla birlikte Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendi kestiği bir hizmet makbuzunun bedeli olan 2 milyon TL’yi Emre Kocadağ’a verdiğini ama yöneticilerin bu parayı kendisinin almış gibi kamu oyuna servis edilmesini kendi itibarına karşı yapılanlara isyan edercesine bir takım açıklamalarda bulunmuştu.

Usulsüz faturalar, usulsüz kur farkları, usulsüz sözleşmeler ile ilgili iddialardan bazı bölümler;

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Divan kurulunda vınladılar diyorlar, kaçtılar diyorlar sonra katılacağım diyorum almayız diyorlar. Divan kurulunda tarihinde görülmemiş şeyler oldu.

KPMG raporu nerde? Rapor istedikleri gibi gidip geliyor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Burda soruyorum size KPMG raporu nerde? Başkan ben bile görmedim diyor. Ama KPMG bir divan kurulu üyemize biz Mart ayında çalışmaları tamamladık diye bir mail atmış. Raporlar geliyor geri gidip istendiği gibi düzeltme yapılıyor.

Çatı danışmanlığı faturasında faturanın referansları kaptan çelik.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: “Çatı danışmanlığı faturası ile ilgili bana dava açtılar. Mahkeme beni haklı buldu ve gerekçeli kararda ‘görünen gerçeklik’ diye ibare var. Bu faturanın referansları kaptan çelik. Adam oranın çalışanı kendine bir firma kurmuş.Şimdi bu önemsiz bir şey mi?”

Ali Naibi çift prim almış, birini elden Ahmet beye vermiş.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Ali Naibi çift prim almış, birini elden Ahmet beye vermiş. Bende sizin gibi soruyorum, işte belgesi burada: “Futbolcuların emek verip ter döktüğü ve karşılığında prim alma hakkı çok doğal ama yöneticinin alma karşılığı nedir, burada?”

Mesut Urgancılar bizi suçluyor gidip baksın belki Kaptan Demir Çelik DKY firmasına demir çelik satmıştır.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: 11 daire hikayesinde genel sekreter Mesut Urgancılar bizi suçluyor ama bunların hepsini yürüten ve firmayı bulan Ahmet Nur Çebi’dir. Dahasını da konuşurum ben. Gidip baksınlar 2017 yılına belki Kaptan Demir Çelik DKY firmasına demir çelik satmıştır.

 

Transfer ettikleri futbolcuya işletme devrettiler.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Transfer ettikleri futbolcuya işletme devrettiler. Açıklamam gerekiyorsa açıklarım. Bende boş değilim.

Fulya da ki tahkimi heyetini ve sürecini bizzat Ahmet Nur Çebi yönetti

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Fulya da ki tahkimi heyetini ve sürecini bizzat Ahmet Nur Çebi yönetti. Kulüp avukatlarının bile haberi yoktu. Kendi avukatlarıyla yönetti. Beşiktaş’ın mağduriyetleri söz konusudur. O işin içinde hiç olmadım.
Fulya ile alakalı çok soru gelmiş, bununda mı sorumlusu benim ?

Hürser Tekinoktay’da TELE 1’e ve Merdan Yanardağa’a teşekkür etti. Tüm bürokratları etiketlediği Fulya’nın halini gösteren resmi paylaşımda bulundu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Fulya Davası ile ilgili verdiği bu bilgilerden sonra davayı 16 yıldır sürdüren önceki dönem BJK Başkan Adayı Hürser Tekinoktay’da TELE 1‘e ve Merdan Yanardağa’a teşekkür ederek meşhur fulya davası resmini tüm bürokratları ve devlet adamlarının hesaplarını ekleyerek paylaştı.

Fulya Davası Nedir? Neler Yaşandı? İşte Detaylar

Tahkim Skandalının Detayları! 4 Üyenin Tamamı Nurol İnşaat Bağlantılı

Yönetici fotoğrafı Yönetici14 saat önce
0 624 2 dakika okuma süresi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu