Ekonomi

Enflasyon Yüzde 17’yi Aştı

Türkiye'deki enflasyon yükselmeye devam ediyor. TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 16.2'den yüzde 17.14'e yükseldiğini açıkladı.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk4 saat önce
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Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen yükselişle tüketici fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 1.68 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 16.2’den 17.14’e yükseldi.

Piyasa anketlerinde ise aylık enflasyonun 1.8, yıllık TÜFE’nin ise yüzde 17.3 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 17.8 olarak açıklandı. Gıda fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 2.13 oldu.

Üretici fiyatlarındaki daha yoğun artış ise nisan ayında da sürdü. Üretici fiyatları nisan ayında yüzde 4.34 arttı. Yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 35.17’ye yükseldi.

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NationalTurk fotoğrafı NationalTurk4 saat önce
0 227 Bir dakikadan az

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