Eski AKP’li Milletvekili Koronavirüsten Hayatını Kaybetti

1 Nisan 2021’de koronavirüs testi pozitif çıkan Uysal evde karantina sürecindeyken şikayetlerinin artması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Durumu kötüleşen Prof. Dr. Uysal tedavisinin 32. gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Burhanettin Uysal Konya’nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Uysal 24 Nisan’da sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

“Değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Kovid-19 testimin pozitif çıkması nedeniyle birkaç gün evimde izole şekilde dinlenmeye başlamıştım. Fakat kendimi iyi hissetmemem sonrası hastaneye yatışım gerçekleşti. Bu gün tedavim 23. Gününde devam ediyor. Genel sağlık durumum iyi Allah’a hamd olsun. Geçmiş olsun mesajları ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu mübarek günler hürmetine şifa bekleyen tüm hastalara Şafi ismiyle şifalar nasip eylesin. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.”