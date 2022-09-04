Hindistan’ın ihracat yasağı dünyayı olumsuz etkiliyor.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, yasağın açıklanmasının ardından, “Herkes ihracat kısıtlamaları uygulamaya başlarsa… Bu krizi daha da kötüleştirir” demişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Hindistan’ın, Ukrayna‘daki savaştan en çok etkilenen ülkeler için mevcut buğday arzı krizini hafifletmede önemli bir rol oynayabileceğini söyleyerek Delhi yönetiminden yasağı yeniden gözden geçirmesini istedi.

BBC’nin haberine göre Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal büyük bir buğday ihracatçısı olmadıkları için bu yasağın küresel piyasaları etkilememesi gerektiğini söyledi.

Küresel buğday fiyatları artıyor

Hindistan’ın yasağı, aşırı sıcak havaların buğday üretimini etkilemesi ve yerel fiyat artışlarına yol açmasının ardından 13 Mayıs’ta duyuruldu.

Hindistan önemli bir buğday ihracatçısı olmasa da, bu hareket, %6 gibi bir artışa neden olarak küresel piyasaları tedirgin etti.

Bazı ana buğday türlerinin fiyatları günlerce yükselmeye devam etti ve 17-18 Mayıs’ta tavan yaptı.

Rusya‘nın Ukrayna’yı işgalinden sonra diğer gıda maddelerinde olduğu gibi buğday fiyatları da Mart ve Nisan aylarında yükselmişti.

Savaş sebebiyle, milyonlarca ton buğday dünyanın en büyük ihracatçılarından biri olan Ukrayna’dan çıkarılamıyor.

Tarım verileri araştırma grubu Gro Intelligence’dan Kelly Goughary, Hindistan’ın yasağının daha fazla fiyat artışına yol açtığını çünkü “küresel alıcıların Karadeniz bölgesinden yapılan ihracatın düşmesinden sonra Hindistan’dan gelen tedariklere bağımlı olduğunu” söylüyor.

Hindistan’ın yasağından en çok Arap ülkeleri ve Asya etkilendi?

Hindistan dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi olsa da küresel buğday ticaretindeki payı yüzde 1’den daha az. Yoksullara yiyecek sağlamak için üretimin çoğunu elinde tutuyor.

Ancak Hindistan yasağı ilan etmeden hemen önce, geçen yıl sadece iki milyon olan sevkiyatını bu yıl rekor seviyede, 10 milyona çıkararak ihracatı artırmayı hedefliyordu.

Hindistan Asya ve Afrika’daki yeni pazarlara tedarik sağlıyordu ve yasağın ardından bile birçok ülke, ihracatı sürdürmek için onunla temas halinde olduklarını söylüyor.

Hindistan, bazı ülkelere buğday ihracatına devam edeceğini ve “komşularına ihtiyaç duydukları anda yardım etmeye devam edeceğini” söyledi.

Hindistan’ın en büyük ihracat pazarları Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka’nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE).

Ticaret verileri sunan OEC’e göre 2019-2020’de Sri Lanka ve BAE buğdaylarının yüzde 50’den, Nepal yüzde 90’dan fazlasını Hindistan’dan ithal etti.

Bu ülkelerin mevcut sözleşmeler kapsamında Hindistan buğdayı almaya devam edip etmeyecekleri henüz belli değil.

Ancak dünyanın en büyük buğday ithalatçılarından Mısır, Hindistan’dan buğdayı alımlarının devam edeceğini duyurdu.