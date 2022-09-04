Antony ilk maçında Manchester United’ta tarih yazdı

Premier Lig’e 5 maçı 5 galibiyetle başlayan Arsenal, son haftalarda yükselişe geçen Manchester United deplasmanına konuk oldu.

ManU’da Greenwood, Martial, Pellistri ve Williams B. kadroda yoktu. Arsenal’da ise Elneny, Nelson ve Partey önemli eksikler olarak göze çarptı.

İşte Antony’nin tarihe geçtiği Manchester United Arsenal maçının canlı yayın bilgileri.

Manchester United, Tarihine geçen en pahalı transferlerden olan Antony Manchester United’ta sahaya çıktığı ilk maçta gol kaydına muvaffak olan Brezilyalı olarak bir başka ilke imza attı.

Maça iki takımda çok hızlı başladı. Karşılıklı ataklarla maçın zor olacağı belli olduğu anlarda. maçın 35 dakikasında rakip defanstan kendini gizleyen Antony topu ısrarla isteyip klasik vuruşunu yaparak ManU’yu 1-0 öne geçirdi.

GOL | Manchester United 1-0 Arsenal | 35′ Antony Antony’nin ilk maçındaki ilk golü!

Antony, Manchester United formasıyla Premier Lig’deki ilk maçında gol atan ilk Brezilyalı oyuncu oldu.

Antony’nin golü, Premier Lig tarihinde Manchester United’ın Old Trafford’da Arsenal’e attığı 𝟱𝟬. gol oldu.

Manchester United formasıyla çıktığı ilk maçta gol atmayı başaran Anthony aynı zamanda bu sezon Premier Lig’de Arsenal’e karşı ilk yarılarda gol atan ilk oyuncu oldu.

Old Trafford’da ilk 45 dakikayı, Antony’nin kaydettiği golle Manchester United önde tamamladı!

Antony’nin golünü Ronaldo ayakta alkışladı

https://twitter.com/beINSPORTS_TR/status/1566458818455805952?s=20&t=dwMreiMygBFaWQ5z2pR4DA

Cristiano Ronaldo’nun yerine sahaya ilk 11’de başlayan Antony, Manchester United – Arsenal maçının 58. dakikasında yerini Cristiano Ronaldo’ya bıraktı.

Antony’nin çıkmasının hemen ardından Arsenal attığı gol ile ManU karşısında beraberliği yakaladı.

Daha sonraki dakikalarda Bruno Fernandes’in muazzam asisti sonrası Rashford skoru önce 2-1 yaptı. Sonra 3-1 yaptı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 12’ye yükseltirken, Arsenal ise 15 puanda kaldı.

United ligde ilk iki maçını kaybettikten sonra çıktığı 4. maçını da kazanmış oldu.

Manchester United, Premier Lig’in 7. haftasında Crystal Palace deplasmanına konuk olacak. Arsenal ise aynı haftada sahasında Everton ile karşılaşacak.

👀 Bruno Fernandes'in muazzam asisti sonrası Rashford skoru 2-1 yaptı. pic.twitter.com/zvtYNeyKh5 — Sports Digitale (@SportsDigitale) September 4, 2022

Manchester United, Ajax forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Antony’yi transfer ettiğini resmen açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu, Premier Lig tarihinin en pahalı dördüncü, Manchester United’ın ise ikinci transferi olmuştu.

Football Republic aylar önce Antony’i Real Madrid’e önermişti

Futbol Yatırımları ve Yönetimi organizasyonu olan Football Republic aylar önce Antony Matheus dos Santos’u Real Madrid’e tavsiye etmişti.

Futbol Republic tavsiyesinde ayrıca; “Ajax’ta onu çok iyi tanıyan ve bu sene Manchester United’e transfer olan hocası Erik Ten Hag onu Manu’ya her an alabilir. Özellikle Jorge Mendes ikinci Di Maria vakası yapmak üzere olduğu Cristiano Ronaldo ve Manu krizi büyürse Antony’i kesin Manchester United’e gider.” diyerek ön bilgiyi Real Madrid başkanına resmi web sitesinden duyurmuştu.

Manchester United ile Arsenal maçı tribünlerinden renkli görüntüler;

Tribündeki bir United taraftarının hazırladığı pankart: “Martinez, Casemiro ve Antony, beni hatırladınız mı? Vize başvurularınızı ben yapmıştım!”