İngiltere yeni Başbakanı Liz Truss: Önceliğim enerji krizi ve ekonomi

Başbakanlık Konutu (10 Downing St) önünde ilk kez basının karşısına çıkan İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülkenin enerji krizi, ekonomi ve sağlık sistemindeki sorunlarına öncelikle el atacağını ifade etti.

Liz Truss: Birinci önceliğim enerji krizi ve ekonomi

Kraliçe 2. Elizabeth’in resmen kendisini başbakan tayin etmesinin ardından ilk resmi demecini veren Liz Truss, ekonomik kalkınma hızını artırma sözünü verirken, ülkesini herkesin “özlem duyduğu bir ulus” haline getirme vaadinde bulundu.

Ukrayna savaşı ve Covid-19 salgının getirdiği olumsuzlukların da farkında olduğunu ifade eden Liz Truss, “Karşılaştığımız zorluklar bizi yıldırmamalı, Fırtına ne kadar güçlü olursa olsun, İngiliz halkının daha güçlü olduğunu biliyorum. İstihdamı artırıp yatırımlara ağırlık vereceğiz” dedi.

İngiltere Başbakanı, ekonomiyi canlandırmak için yeni getireceği reformlarla vergileri düşürme vaadinde bulundu.