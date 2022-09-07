Jorge Jesus: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi tansiyonu düşürdü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve yeni transfer Joao Pedro, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Türkiye‘deki şampiyonluğun Avrupa Ligin oynayacakları maçtan daha önemli olduğunu söyledi.

J orge Jesus: Bir ay önceden daha güçlüyüz

Bir gazetecinin Avusturya Wien maçından sonra ‘UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev’e yenilmelerinin boğazında düğüm gibi kaldığını söylediğini hatırlatması üzerine;

Jorge Jesus: “Şunu söyleyebilirim, bu gruptan çıkmak için yeterli kalitemizin ve hırsımızın olduğunu biliyoruz. Bir ay önce Dinamo Kiev ile karşılaştığımız halimizden daha güçlüyüz. Yarın maçı kazanmak istiyoruz.” dedi

Bruma konusu

“Bruma grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi. 1 aylık bir sakatlıktan çıktı, biz de 6 maç oynayacağız. Bu yüzden bazı kararlar almamız gerekti. Eğer gruplardan çıkabilirsek, belki onu tekrar dahil edebiliriz. Kararlar alıp, en iyi oyuncuları seçmemiz gerekiyor.”

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi’nin bizim beklentilerimizi anlaması ve uygulaması için zaman lazım. Onun dışında 4 tane daha kaliteli santrforumuz var. Elimde kaliteli kadro var, çok mutluyum.”

Jorge Jesus “Şampiyon olan takım, yine Şampiyonlar Ligi’ne direkt gidemeyecek.”

Jesus: “Avrupa kupalarında toplanan puanlar, her takım için çok önemli. Bence şu anki ülke puanı gerçeği yansıtmıyor. Burada çok güzel stadyumlar var. Avrupa’da oynayan Türk takımları puan toplamalı. Yoksa şampiyon olan takım, yine Şampiyonlar Ligi’ne direkt gidemeyecek. ”

Jorge Jesus’tan Elis Buse Araç’a kaçamak cevap

Elis Buse Araç’ın “Fenerbahçe’ye ilk geldiğinizde yapılan ilk basın toplantısında 4 yada 5 tane futbolcu transfer edeceğinizi söylemiştiniz. Fakat 12 tane futbolcu transfer ettiniz. Fikrinizi değiştiren şey neydi. Şu anda oluşan durumdan memnun musunuz” sorusu üzerine;

Jorge Jesus: Oyuncularınızla çalışmaya başladıktan sonra onları daha iyi tanıyorsunuz. Elimizdeki en iyi savunma oyuncusu Kim Min-Jae idi. O gitti.” dedi

Jorge Jesus ayrıca: ” Burada çok fazla sayıda kadın gazeteci gördüğüm için çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Brezilya ve Portekiz’den alışığım ama burada Türkiye’de de görmek beni çok mutlu etti.” diyerek toplantıyı bitirdi

27 Temmuz: Fenerbahçe Ukrayna Temsilcisine elendi. Maçta Rusya Krizi yaşandı

Temmuz ayında Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev’i konuk etmişti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşma, 1-1 sona erince maç uzatmalara gitti.

Ukrayna ekibi 114. dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı ve maçı kazandı. Dinamo Kiev’e galibiyeti getiren golleri Vitaliy Buyalski ve Oleksandr Karavayev attı.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’in 57. dakikada Buyalskiy’nin golüyle 1-0 öne geçmesi sonrası Fenerbahçe’de taraftarların bir bölümü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tezahürat yaptı

‘Putin Krizi’

Ali Koç ile Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar karşılıklı sözleri spor sahalarına diplomatik bir kriz getirmişti.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür” dedi

Futbol adil bir oyun. Dün Dynamo Kyiv daha güçlüydü.

Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür.

Dost 🇹🇷 halkına 🇺🇦’ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım. — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 28, 2022

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçeli taraftarların yaptığı ‘Putin’ tezahüratları için özür dilemeyeceklerini açıkladı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ” Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna Büyükelçisi’nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydonoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız” dedi.

30 Temmuz: UEFA ‘Putin tezahüratları’ yüzünden Fenerbahçe Kulübü hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Fenerbahçe’nin Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bir grup taraftarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapması nedeniyle sarı-lacivertli takım hakkında soruşturma açtı.

25 Ağustos: Jorge Jesus “Dinamo Kiev maçı boğazımda düğüm gibi kaldı.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien’i 4-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takımın performansıyla ilgili yorumlarda bulunan Jesus, Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev’e elendikleri maçla ilgili itirafta bulundu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Austria Wien’i 4-1 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularının her geçen gün daha çok inandığını ifade ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev’e yenilmelerinin boğazında düğüm gibi kaldığını söyledi.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1567438685846618114?s=20&t=bgXP11LXfm1qSG4nQ4E9_g

Fenerbahçe Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü 19.45’te başlayacak

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 8 Eylül Perşembe günü Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak.

Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Elis Buse Araç kimdir?

Elis Buse Araç 19 Mart 1991 tarihinde İstanbul‘da doğdu. 30 yaşındadır. Babası Kastamonu, annesi Giresunludur. Şu anda kendisi gibi sarı lacivertlileri yıllardır yazan, tartışan ve birçok zaman da eleştirilerin hedefi olan Ahmet Ercanlar’ın kurduğu Sansürsüz Futbol kanalında programlar yapıyor.

Ayrıca siyasette de adını duyurdu. CHP’li bir ailenin kızı olarak partide aktif rol alıyor. Kendisine sorulan bir soru üzerine “Ben hiç bir zaman siyaset yapanlar için klişe tanımlarda bulunan biri olmadım. Siyasetçi dürüst, cesur ve özgüvenli olmalıdır klişesinin ötesinde hep şuna inandım bu yola çıkan kişilerin kaybedecek hiç bir şeyleri olmamalıdır ve şuna inanmalıdırlar siyasilerin iki tane gömleği vardır birini bayramda diğerini idamda giyerler! İşte ben bu inançla gövdemi ortaya koymaktan çekinmiyorum.

Biz çiğ yemedik bizim karnımız ağrımaz, biz bu coğrafyanın Atasına aşık çocuklarıyız. Bu şehrin duvarlarının her yerinde bizim yazılarımız var bu şehrin bütün direklerine astığımız bayraklarımız var! Biz ilhamını, inancını, vatan sevgisini Mustafa Kemal Atatürk’ün granitten gövdesi keskin zekası, dürüst kimliği, Türk milleti ile hulûl eden vicdanı ve hiç bir alimin keşfedemediği sırrından alıyoruz” dedi.