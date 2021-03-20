Merkez Bankası Başkanı değişti: Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın görevine son verildi ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4.5 ay önce atadığı Naci Ağbal‘ı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alırken, yerine eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu‘nu atadı.

Böylece, cumhuriyet tarihinde ilk kez, Merkez Bankası’na 20 ay içinde dördüncü başkan atanmış oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Naci Ağbal, Erdoğan’ın görevden aldığı üçüncü Merkez Bankası Başkanı oldu. Naci Ağbal’dan önce Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal ve Murat Çetinkaya da Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Uysal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 28. maddesindeki güvenceye rağmen Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görevden alınan üçüncü başkan olmuştu.

Muharrem İnce: ‘Ver yetkiyi gör etkiyi’ diyen, sürekli değişen Merkez Bankası Başkanları değil Erdoğan’dı

Ağbal’ın görevden alınması hakkında yorumda bulunan Muharrem İnce, yaptığı paylaşımda “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ne olduğunu gece yarısı kararnameleriyle bir kez daha gördük. Bu kaçıncı Merkez Bankası Başkanı? ‘Ver yetkiyi gör etkiyi’ diyen, sürekli değişen Merkez Bankası Başkanları değil Erdoğan’dı. Faizin de kur artışının da sorumlusu Erdoğan’dır” dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da ilgili kararın metnini paylaşarak “Can çekişen istikrarın ölüm fermanları” yorumunda bulundu.

CHP: Daha anlamadılar, sorun Merkez Bankası başkanları değil, kendileri

Bununla birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, paylaşımında “20 ayda dördüncü Merkez Bankası başkanı. Daha anlamadılar, ekonomik krizin sebebi Merkez Bankası başkanları/bürokratlar değil, kendileri. 100 başkan da değişse, bu gerçek değişmeyecek. AKP gidecek, Türkiye düzelecek” ifadelerini kullandı.

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967’de Bayburt’ta doğdu.

Bankacı olan Kavcıoğlu; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü’nü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College’ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Şahap Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Şahap Kavcıoğlu, Esbank TAŞ’de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ’de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev alan Şahap Kavcıoğlu, aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

AK Parti 26. Dönem Bayburt Milletvekili olarak görev yaptı.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. ‘Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi’ ve ‘Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi’ adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor. Şahap Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.