Shell, BP’yi satın almak için harekete geçti

Küresel enerji piyasasını sarsacak bir birleşme ihtimali gündemde. İngiliz enerji devi Shell’in, zor günler geçiren rakibi BP’yi satın almak üzere 60 milyar sterlinlik bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Wall Street Journal’ın haberine göre, iki şirket arasında erken aşamada müzakereler başladı. Devralma gerçekleşirse, ortaya piyasa değeri 200 milyar sterlini aşan bir enerji devi çıkabilir.

BP hisseleri uçtu

WSJ’nin haberinin ardından BP’nin hisseleri yüzde 7’nin üzerinde değer kazandı. Yatırımcılar olası birleşmeye odaklanırken, piyasalarda hareketlilik arttı. BP’nin uzun süredir istikrarsız finansal performansı ve yeşil enerji hedeflerine yönelik şüpheler, şirketi olası bir devralma için cazip hâle getirmişti.

Shell yükselirken BP kan kaybediyordu

BP, CEO Murray Auchincloss’un yürüttüğü dönüşüm planının yatırımcıları ikna edememesi sonucu son bir yılda piyasa değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti. Şirketin net sıfır karbon hedefleriyle uyumlu enerji dönüşüm stratejisi beklenen etkiyi yaratamadı.

Öte yandan Shell, CEO Wael Sawan’ın geleneksel petrol ve gaz üretimine odaklanan politikasıyla yükselişe geçti. Rekor düzeyde kâr açıklayan şirket, hissedarlarına yüksek temettü ödemeleriyle dikkat çekiyor.

Resmi açıklamalar temkinli

Shell cephesinden gelen açıklamada, “Daha önce de birçok kez ifade ettiğimiz gibi, performans, disiplin ve sadeleşmeye odaklanarak Shell’in değerini artırmaya kararlıyız” ifadeleri kullanıldı. Şirket, daha önce bu yöndeki söylentileri yalanlamıştı. BP ise haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Dev birleşme enerji sektörünü yeniden şekillendirebilir

Piyasa uzmanları, Shell ve BP arasında gerçekleşebilecek böyle bir megabirleşmenin, küresel enerji dengelerini ve sektördeki rekabet dinamiklerini derinden etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Şirketlerin stratejik yönelimlerinin farklı olması, birleşmenin yaratacağı yeni yapının yönünü de şimdiden tartışma konusu hâline getirdi.