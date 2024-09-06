Fatih Altaylı Galatasaray’ın gizli divan toplantısından detaylar verdi

Galatasaray’da karaborsa iddiaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı, dün yapılan olağanüstü divan kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından toplantının detaylarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’taki Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saat 17:00’de başlayan toplantı basına kapalı yapıldı. Toplantıda sezonluk kombine bilet satış ve devir işlemleri konusunda iddia edilen usulsüzlükler görüşüldü.

Toplantının ardından eski başkan yardımcısı ve divan üyesi Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından toplantıya dair detaylarını anlattığı bir paylaşım yaptı.

Fatih Altaylı’nın paylaşımları şöyle;

“Herkes Galatasaray Divan kurulu toplantısında neler olduğunu soruyor.

Toplantı gizli olduğu için çok detay vermeden anlatayım. Ben çıkıp iddiaları ve iddiaların kaynaklarını anlattım. Bu konudaki iddialar için bir soruşturma yapması konusunda başkandan aylar önce ricacı olduğumuzu söyledim.

Passolig’den bilgi alınarak devirlerin nasıl ve kimlere yapıldığının çok kolay öğrenilebileceğini geçmiş örnekleri ile gösterdim. Bilet satıştaki Emircan isimli çalışanın bu olaylar patlayınca niye başka birime kaldırıldığını sordum. Bu kişinin banka hesap hareketlerinin incelenmesi gerektiğini belirttim.

Başkan Özbek hiç bu konulara girmeden hamaset yaptı. Şampiyonluk kol yen içinde önümüzü kesmeyin falan dedi. Suç duyurusu yaptık derken suç duyurusu yapanlara hakaret etti.

Cevap hakkı doğduğu için söz alan Rezan Epözdemir çok iyi bir konuşma yaptı ve yönetimin karaborsa çetesi için değil bu çeteyi ortaya çıkarmak isteyenler hakkında suç duyurusu yaptığını belgeledi.

Belli ki yönetim bu işi kapatmaya çalışıyor. Ama merak etmeyin. Ben bu işin peşini bırakmam. Biz ahlaklı bir Galatasaray ın şampiyon bir Galatasaray’dan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Kurucularımızdan Asım Sonumut’un topladığı 1 kuruşların hesabını her an veren Ali Sami Yen’in gibi olmamız lazım diyoruz”