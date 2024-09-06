Engin Polat da serbest bırakıldı, tutuklu sanık kalmadı

Böylece Polatlar davasında tutuklu sanık kalmadı. Karar sonrasında Dilan Polat sevinç çığlıkları attı.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Engin Polat hakkında tahliye kararı verdi.

Dilan Polat tahliye kararını duymasının ardından sevinç çığlıkları atarak zıpladı. Dilan Polat’ın ilk sözleri “Allah’ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz.” oldu.

Dilan Polat tahliye karası sonrası ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında ‘Enerji’ şarkısını söyledi.

Aracının sunroofundan çıkarak video paylaşan Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’nun ‘Tahliye’ diyerek bağırdığı, ‘İnanılmaz derecede mutluyum, tarifi yok. Türk adaletine sonsuz teşekkürler. Mutluluktan uçuyoruz’ dediği görüldü.

Savcı tutukluluğun devamını istemişti

Dünkü duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Küşat Polat ve Ahmet Gün’ün lehine, tahliye gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklu sanıkların kaçma şüphesi bulunması hususları göz önüne alınarak sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilmesini talep etmişti.

Polatlar davası

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16’sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların “soğuk cüzdan yöntemi”yle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Engin Polat ve Dilan Polat: İşsiziz gelirimiz yok