Fransa’da yapay zeka ile vergi geliri sağlandı

Fransa’da yapay zeka kullanılarak 20 binden fazla havuz tespit edildi, milyonlarca euro vergi geliri sağlandı

Fransız yasalarına göre havuzlar, evin değerini artırdığı için emlak vergisinin de yükselmesini sağlıyor ve bu yüzden yetkililere bildirimi zorunlu.

Fransız haber televizyonu BFMTV tarafından bildirildiği üzere, Google ve Capgemini tarafından geliştirilen sistem, vergi dairesinin dokuz departmanında çalıştırıldı ve hava fotoğraflarından elde edilen veriler çeşitli arazi mülklerinde bulunan verilerle karşılaştırıldı.

Fransa’da yüzme havuzlu arsalar için daha yüksek vergiler ödenmektedir.

Tespit edilen duruma göre yüzme havuzlarının en az yüzde 6’sının sahipleri tarafından beyan edilmemiş olduğu öğrenildi.

İstatistiksel bir portaldan alınan verilere göre, 2020’de Fransa’da özel mülklerde 3,2 milyondan fazla yüzme havuzu var.

Covid-19 salgını sırasında daha fazla işçi evden çalıştığı için havuz kurulumlarının sayısı daha da arttı.

Mevcut araştırmalar ülkenin güneydoğu kesiminde yapıldı, bu nedenle Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône ve Haute-Savoie’nin yanı sıra Vendée’deki şüpheli olmayan mülk sahiplerinin arazilerine “göz attılar”.

Vergi dairesi bu bölgelerde 20.356 ruhsatsız yüzme havuzu tespit etti; Dokuz Fransız departmanında yapılan bir anketin ardından, unutkan sahiplerine 10 milyon Euro değerinde fatura gönderildi.

Google ve Fransız danışmanlık şirketi Capgemini tarafından geliştirilen yazılım ise ilk olarak Ekim 2021’de dokuz bölgede denenmişti.

Yetkililer başarılı denemelerin ardından bunu ülke geneline yaymaya karar verdi.

İstatistik sitesi Statista’ya göre 2020 itibarıyla Fransa’da 3,2 milyon özel havuz var.

Havuzların popüleritesi pandemiden önce de yükselişteydi fakat pandemi döneminde Avrupa ve özellikle İngiltere‘de daha fazla kişinin evden çalışmasıyla birlikte talep daha da arttı.

Le Parisien gazetesine göre ortalama 322 metrekare olan bir havuz için yaklaşık 200 euro vergi ödeniyor.

Vergi yetkilileri yazılımla yalnızca havuzları değil, evlerin değerini artıran veranda ve çardak gibi eklentileri de tespit etmek için kullanacak.

Gazeteye konuşan Kamu Finansmanı Genel Sekreter Vekili Antoine Magnant, “Özellikle veranda gibi eklentileri bulmak istiyoruz ama bir yandan da yapay zekanın bir çocuk oyun evini veya köpek kulübesini ev eklentisi sanmadığından emin olmamız lazım” dedi.

Fransa’da Yeşiller Partisi’nden Julien Bayou da kısa bir süre önce, ülkede yeni özel havuz inşasını yasaklama ihtimalini devre dışı bırakamayacaklarını açıkladı.

BFMTV’ye konuşan ve Fransa’nın “suyla başka türlü bir ilişki kurması” gerektiğini belirten Bayou, “Zor olan şey havuzları yasaklamak değil, hayati öneme sahip su ihtiyacımızı güvence altına almak” dedi.

Kayıtlara geçmiş en kötü kuraklığın yaşandığı Fransa’da 100’den fazla ilçede içme suyu tükendi.

Yalnızca 9,7 milimetre yağmurun düştüğü Temmuz ayı, Mart 1961’den bu yana en kuru ay oldu.

Ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusunda sulama yasaklandı.