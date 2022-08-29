NASA uzay aracı Artemis arıza yaptı

ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Ay yolculuğuna başlanamadı.

Artemis’in Fırlatma direktörü bugün Artemis I fırlatma girişimini yaklaşık 8:34 EDT’de durdurdu.

Uzay Fırlatma Sistemi roketi ve Orion uzay aracı, güvenli ve istikrarlı bir konfigürasyonda kalması için bu kararın alındığı bildirildi.

Fırlatma kontrolörleri, çekirdek kademenin alt kısmındaki RS-25 motorlarını kalkış için uygun sıcaklık aralığına getirmek için yapılan bir boşaltma testinin neden başarılı olmadığını ve iki saatlik fırlatma penceresinde zamanın tükendiğini değerlendirmeye devam ediyorlardı.

Sorun çözülse de 3 numaralı motordaki arıza giderilemedi.

Nasa Artemis için, mühendisler konuyu araştırmaya devam ediyor dedi.

Artermis kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuşunun, roket motorundaki sızmanın engellenememesi nedeniyle iptal edildiği, yeni denemenin 2 Eylül’de yapılacağı bildirildi.

Planlanan uçuştan yarım saat önce Twitter adresinden, “3 numaralı motorla ilgili bir sorun üzerinde çalışıldığı için kalkış şu anda planlanmamış bir beklemede” açıklamasında bulunan NASA, fırlatmaya dakikalar kala, canlı yayın yaptığı internet sitesinden, “Mühendisler, tüm çabalara rağmen motordaki sızmayı durduramadı. Misyon, 2 Eylül’e ertelendi” anonsunu geçti.

NASA’nın Derin Uzay Keşif Sistemlerinin ilk entegre uçuşuydu

NASA’nın Derin Uzay Keşif Sistemlerinin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek olan “Artemis I” uçuşunda, yolcu barındırmayan kapsülün Ay’ın etrafında geçireceği 6 haftanın ardından Dünya’ya dönmesi planlanıyordu.

Büyük bir ilgiyle takip edilen fırlatma anından saatler önce yüzbinlerce kişi Florida’nın Cape Canaveral şehrine akın etti.

NationalTurk SLS, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden bugün Türkiye saatiyle 15:33’den itibaren NASA’nın uzay aracı Artemis’İn fırlatılma anının canlı olarak yayınladı.