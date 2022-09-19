Nan Madol tayfunun Japonya’yı vurdu. Bir şantiyede bir vinci kıran korkunç bir kuvvetli rüzgar ve sadece bir günde ortalama bir aylık yağışı aşan sağanak sağanak yağışlarla birlikte korkunç bir ivmeyle kuzeye gidiyor.

Japonya tayfun alarmı verildi 8,3 milyon kişi eve arıyor

Tayfunlardan etkilenen yerel bölgelerden yaklaşık 8,3 milyon kişinin tahliye edilmesi tavsiye ediliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı’na göre, Nan Madol, tayfunu kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşliğinde, 940 hektopaskal (hPa) merkezi basınç, merkeze yakın maksimum rüzgar hızı 45 m/s ve maksimum anlık rüzgar ile Kagoshima Eyaletine indi. 18’inde akşam 9’dan itibaren 60 m/s hız ile seyrediyor.

Kyushu’nun batı kısmı boyunca Yamaguchi, Shimane ve Tottori illeri gibi Japon takımadalarının batı kıyısı boyunca kuzeybatıya doğru hareket etmesi bekleniyor.

Miyazaki Eyaleti, Misato-cho’daki Mikado Gözlemevinde, o gün saat 22’ye kadar 24 saat boyunca 661,5 mm yağış kaydedildi.

1991’den 2020’ye kadar 30 yıllık ortalama Eylül yağışının 534,2 mm olduğu düşünülürse, o gün bir aydan fazla yağmur yağdığı anlamına geliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı: “Daha önce hiç olmadığı kadar yağmur yağıyor”

Japonya Meteoroloji Ajansı, Miyazaki Eyaleti için özel bir şiddetli yağmur uyarısı yayınlayarak, “Daha önce hiç olmadığı kadar yağmur yağıyor” diyerek alarm durumlarını geciktirmemelerini istedi.

Kagoshima Vilayeti’nde, bir apartman inşaat sahasında kuvvetli bir rüzgar tarafından bir vinç uçtu ve Shizuoka Eyaletinde, mağazanın dış duvarı şiddetli bir rüzgarla düştü ve iki kişi yaralandı.

Ulaşım da engellendi. NHK’ye göre, Kyushu Shinkansen 18’inde 13:30 itibariyle tüm rotaları askıya aldı.

Ülkenin güneyindeki Kyuşu Adası’nı vuran tayfun iki kişinin ölümüne ve 70 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Fukuoka ve Osaka’yı birbirine bağlayan Sanyo Shinkansen, 19’unda Hakata ve Hiroşima İstasyonları arasında çalışmayı durduracak ve kalan bölümlerdeki sefer sayısı normalden az olacak.

Nan Madol tayfununun önümüzdeki günlerde Kyuşu’nun doğusuna yönelerek başkent Tokyo’nun da yer aldığı ana kara Honşu’ya hareket etmesi bekleniyor.

On binlerce kişinin Pazar gecesini acil durum toplanma alanlarında geçirdiği ve yaklaşık 350 bin konutta enerji kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

Önümüzdeki günlerde yoğun sel ve toprak kayması yaşanması beklenirken ülkedeki birçok ulaşım hizmeti ve işletme kapandı.

Yerleşim alanlarını korumak için yollara kum torbaları yerleştirildi.

Nan Madol Japonya Tayfunu rüzgar hızını saatte 234 km ulaşatırdı

Nanmadol’un etkili olmasıyla rüzgar hızının saatte 234 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Bazı bölgelerde 24 saatlik bir süre içinde 40 santimetre yükseklikte yağış bekleniyor.

Hızlı tren hizmetleri ve feribotlar durduruldu ve yüzlerce uçuş iptal edildi.

Pazar günü Kyuşu Adası’ndaki bir nehrin yatağı taştı.

Kagoşima kentinde ise toprak kayması yaşandı.

Japon medya kuruluşu NHK’ya göre bir kişi aracında nehir sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Arama kurtarma ekipleri toprak kayması sırasında bir kulübenin içinde birinin olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Video kayıtları bina çatılarının uçup gittiğini ve yol kenarlarındaki ilan panolarının söküldüğünü gösteriyor.

Fırtınanın Honşu Adası’ndan geçtikten sonra Çarşamba günü okyanusa doğru ilerlemesi bekleniyor.

Başkent Tokyo’da şimdiden sağanak yağış etkili oluyor. Şehirdeki metro hatları kapatıldı.

New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapması beklenen Japonya Başbakan Fumio Kişida Nan Madol tayfunu sebebiyle seyahatini Salı gününe erteledi.

Nan Madol, ABD Ortak Tayfun Uyarı Merkezi (JTWC) tarafından ‘süper tayfun’ olarak tanımlandı.

Bilim insanları, La Niña hava olayından dolayı bu yıl yoğun bir fırtına sezonunun yaşanmasını öngördü.

La Niña hava olayı Büyük Okyanus’ta küresel sıcaklıkları düşürüyor, güçlü rüzgarların Güney Amerika’dan uzağa, Endonezya’ya doğru götürmesiyle ortaya çıkıyor.

Atlantik ve Karayip bölgelerinde iklim krizi yüzünden deniz suyu sıcaklarının yükselmesinin de etkili olabileceği düşünülüyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim krizinin etkileriyle dünyada yoğun tropikal siklonların artacağı uyarısını yaptı.

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