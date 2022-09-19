İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in resmi cenaze töreni yapıldı

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni sona erdi: Mezar taşında “ELIZABETH II 1926-2022” yazacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in resmi cenaze töreni, dünya genelinde devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi’nde yapıldı.

Başkent Londra`daki Westminster Abbey Kilisesi`nde TSİ 13.00`te başlayan cenaze törenine, Kraliçe`nin çocukları İngiltere Kralı 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward`ın yanı sıra Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle ile kraliyet ailesinin diğer üyeleri katıldı.

96 yaşından hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşını taşıyan tabutu, Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’nde yapılan cenaze merasiminin ardından Windsor Kalesi önündeki Uzun Yürüyüş alanına getirildi.

Kraliçe’nin naaşını dün geceden bu yana bekleyen binlerce kişi de geçit törenini yerinde izlerken milyarlarca kişi ekranlardan izledi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in resmi cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi‘nde düzenlendi.

Yaklaşık 2000 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500’e yakın dünya lideri ve üst düzey isim yer aldı.Türkiye‘yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

Kraliçe 2. Elizabeth’in tabutu önce son veda için Windsor Kalesi’ne getirildi

Kraliçe’nin cenaze aracı 5 kilometrelik Uzun Yürüyüş’ü tamamlayarak Windsor Kalesi’ne giriş yaptı.

Kral ve Kraliyet Ailesi’nin üst düzey üyeleri buradaki korteje katıldı.

Birazdan Sebastopol ve Curfew Kuleleri’ndeki çanlar dakika başında çalacak ve saraydan top atışı yapılacak.

Ardından tabut St George Şapeli’ne götürülecek ve burada Westminster Kilisesi’ndekine göre daha küçük bir dini tören düzenlendi.

Cenaze Londra’da on binlerce kişinin izlediği bir resmi geçit ardından yola çıktı

Kraliçe’nin cenaze töreni evlendiği ve taç giyme töreninin yapıldığı Westminster Kilisesi’nde düzenlendi

Cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dahil çok sayıda devlet başkanı ve ülke temsilcisi katıldı

Kral 3. Charles törenin öncesinde halkın Kraliyet Ailesi’ne gösterdiği teveccühün kendisini derinden etkilediğini söyledi

Törende Kraliçe’nin hükümdarlık dönemini sembolize eden bazı gelenekler yaşatıldı.

İmparatorluk Devlet Tacı, Hükümdar’ın altın küresi ve asası tabutun üzerinden Kraliyet Kuyumcusu tarafından alındı.

Son olarak Kral 3. Charles monarşinin tören etkinliklerini düzenleyen Kapı Hizmetlileri’nin bayrağını tabutun üzerine yerleştirdi.

Eski MI5 şefi Baron Parker da görev süresinde kullandığı değneğini kırarak tabutun üzerine koydu.

Beyaz tozların tabutun üzerine gelişi Kraliçe’nin en üst düzey memuru olarak Lord Chamberlein ünvanıyla da adlandırılan Parker’ın hükümdara verdiği hizmetlerin de sonunu sembolize ediyor.

Birazdan Kraliçe’nin cenazesi mezar odasına indirilecek ve özel gaydacısı önce bir ağıt ardından da “Tanrı Kral’ı korusun” marşını çalacak.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre bu kısım, Kraliçe’nin cenaze töreni için özel isteğiydi.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül’de yaz tatilini geçirdiği İskoçya’nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi’nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

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