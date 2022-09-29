Kuzey Akım Boru hattı: ‘PATLAMA’ tespit edildi. İsveç soruşturma başlattı

Rusya gazını Avrupa Birliği sınırlarına taşıyan boru hatlarındaki sızıntılar devam ediyor.

Salı günü İsveç ve Danimarka, Baltık Denizi altındaki iki Rusya-Almanya Nord Stream gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj eylemleri olduğunu, ancak her iki ülkenin de olayın nedenini henüz tespit edemediklerini söyledi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Salı günü yaptığı açıklamada, günün erken saatlerinden bir değerlendirmeyi sertleştirerek, “Yetkililerin bunların kasıtlı eylemler olduğu değerlendirmesidir. Bu bir kaza değil.” dedi. Danimarka medyasına taşınan açıklamalarda, “Durum olabildiğince ciddi” dedi .

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson: “Kuzey Akım Boru hattında sabotaj var”

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da aynı fikirde: “İsveç bilgimiz var ve Danimarka ile de temas halindeyiz ve buna dayanarak, bunun büyük olasılıkla kasıtlı bir eylem olduğu, yani muhtemelen bir sabotaj eylemi olduğu sonucuna vardık.”

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki daha da ileri gitti ve doğrudan Rusya’nın müdahalesini ima etti.

Günün erken saatlerinde Frederikse “Olanların ayrıntılarını henüz bilmiyoruz, ancak bunun bir sabotaj eylemi olduğunu açıkça görebiliyoruz.” diyerek bunu “gerginliğin tırmanmasında bir sonraki aşama” olarak nitelendirdi.

Danimarka Salı günü yaptığı açıklamada , sızıntılardan ikisinin Danimarka’nın Bornholm adasının kuzeydoğusundaki çift Nord Stream 1 boru hattının yakınında olduğunu ve adanın güneydoğu kıyısındaki Nord Stream 2 boru hattının yakınında bir sızıntı rapor edildiğini söyledi. Olaylar Danimarka’nın karasularının hemen ötesinde , ikisi Danimarka’nın münhasır ekonomik bölgesinde ve biri İsveç’in münhasır ekonomik bölgesinde – denizin uluslararası su statüsüne sahip olduğu alanlar.

Ulusal yayın kuruluşu SVT , İsveç’in ulusal sismik ağının Pazartesi günü bölgede biri 2.03’te ve ikincisi 19.04’te olmak üzere iki ayrı patlama tespit ettiğini bildirdi .

Baltık denizcilik ajansları, muhtemelen 60 ila 70 metre derinlikte olan sitelerin her birinin etrafında 5 deniz milinden oluşan bir yasak bölge oluşturulduğunu söyledi.

Danimarka ordusu , denizin yüzeyinde dolaşan gaz kabarcıklarının bulutlarının fotoğraflarını yayınladı.

Avrupa Birliği sızıntıların sabotaj nedeniyle yaşandığı şüphesini açıklıyor.

İsveç son sızıntının Kuzey Akım 2 boru hattında tespit edildiğini duyurdu. Danimarka da karasularından geçen boru hattında 2 farklı sızıntı olduğunu bildirdi.

AB, ABD ve NATO, hasarın kasten verildiğine yönelik açıklamalar geliyor ancak doğrudan Moskova suçlanmıyor.

Rusya: Sabotaj düzenleme fikri “aptalca”

Kremlin ise kendi boru hattına sabotaj düzenlemenin “aptalca” ve “tahmin edilebilir” olduğunu savunan bir açıklama yaptı ve “sızıntı olan bölgenin ABD istihbaratının kontrolünde olduğunu” iddia ederek sorumlunun ABD olabileceğini ima etti.

Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya verdiği destek nedeniyle doğalgaz tedarikini bir silah olarak kullanmakla suçlanmıştı.

Kuzey Akım Boru hattında ilk sızıntılar hafta başı ortaya çıkmıştı

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki ilk sızıntılar Pazartesi ve Salı günü ortaya çıkmıştı.

Her iki boru hattı da şu anda çalışmıyor. Kuzey Akım 2 hattı projesi Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde rafa kaldırıldı ve Rusya da Kuzey Akım 1 boru hattını bakım yapılacağı gerekçesiyle kapattı.

Ancak her iki boru hattı da doğalgazla dolu.

İsveç Ulusal Sismik Araştırmalar Merkezi’nden Bjorn Lund, boru hattında patlamalar yaşandığına dair şüpheleri olmadığını söyledi.

Danimarka Savunma Bakanlığı, en büyüğü bir kilometre çapında olan sızıntıların görüntülerini paylaştı.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi’nden Andrey Kortunov, BBC’ye yaptığı değerlendirmede, “Rusya’nın kendi malına zarar vermesinin çok mantıklı olmadığı” görüşünü dile getirdi.

Kortunov, “Rusya için Avrupalıların hayatını zorlaştıracak bak yollar da var. Altyapıya böyle zarar vermeden de gaz akışını kesebilirler” dedi.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), Baltık Denizi’nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu. Bu arada İsveçli yetkililer, patlamaların yaşandığı boru hatlarında dördüncü bir sızıntının tespit edildiğini açıkladı.

SEPO tarafından yapılan açıklamada, Baltık Denizi’nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntıları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “İsveç çıkarlarına yönelik ciddi bir suç olabilir. Bunun ardında yabancı güçlerin olduğu da göz ardı edilemez. Soruşturma ağırlaştırılmış sabotaj şüphesi ile sürdürülecek.” ifadesi kullanıldı.

İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde de konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Linde, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına yönelik sabotaj şüphesini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) cuma günü toplantıya çağırdığını söyledi.

Toplantıya hem Danimarka’nın hem de İsveç’in katılacağını aktaran Linde, şu ana kadar Rusya ile bir iletişimde bulunmadıklarını sözlerine ekledi.

Başbakan Andersson da İsveç’e doğrudan bir saldırı olmadığını ve halkı sakin olmaya davet etti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos’ta durdurulmuştu.

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