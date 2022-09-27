İtalya’da Forza Italya destekli Giorgia Meloni seçimleri kazandı: Şimdi ne olacak

İtalya aşırı sağın temsilcisi olan Giorgia Meloni zafer konuşmasında, ‘’İtalyanlar, Fratelli d’Italia (İtalya’nın kardeşleri) ilkelerine göre sağ kanat bir hükümet tarafından yönetilmek istediklerine dair net bir mesaj yolladı. Şimdi sorumluluk zamanı’’ dedi.

Giorgia Meloni seçimleri kazandı: şimdi ne olacak

Giorgia Meloni , yüzde 26’nın üzerinde oy alan Fratelli d’Italia yönetimindeki seçimleri kazandı . Seçim kampanyası boyunca Forza Italia’nın kurucuları ve eski başbakan Berlusconi Meloni’ye büyük destek verdi ve tüm seçim kampanyalarını yürüttüler. Bir anlamda Berlusconi tekrar siyasette tekrar döndü ve güçlendi yorumları yapımaya başlandı.

Meloni, seçim sonucunun “bir varış noktası değil, bir başlangıç ​​noktası olduğunu, yarından itibaren değerimizi göstermeliyiz. Tarihin bir parçası olmak istiyorsanız, on milyonlarca İtalyan’a karşı olan sorumluluğunuzu anlamalısınız. onlara ihanet etmeyeceğiz. Bu ulusu yönetmeye çağrıldıysak, bunu herkes için yapacağız” dedi

Fratelli d’Italia başkanı. Şimdi dikkatler, İtalya tarihindeki ilk Başbakan olarak hükümeti kurma görevini ona emanet edebilecek olan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya çevrildi.

45 yaşındaki Giorgia Meloni ülkenin ilk kadın başbakanı olma yolunda. Bir başka önemli nokta ise İtalya’da 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk aşırı sağcı başbakan olması bekleniyor.

Giorgia Meloni, merkez sağdan başlayan bir hareket başlattı. İtalyan siyasetinin dengesi ilginç bir sürece girecek mi. Dünya liderleri Avrupa Birliğinin gelecekteki kurumsal yapısı için senaryolar neler olacak diye sessiz bir bekleyişe girdiler.

Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden ve Euro bölgesinin en büyük 3. ekonomisi olan İtalya’nın Meloni başbakanlığında eksen kayması yaşaması ve birlik içindeki dengeleri değiştirmesi ihtimali nedeniyle seçimler Brüksel’de de yakından izleniyordu.

Giorgia Meloni: İtalyanlara ihanet etmeyeceğiz

Giorgia Meloni’nin ilk sözleri, “İtalyanların mesajını aldık. İtalya bizi seçti, buna ihanet etmeyeceğiz. İtalyanların bir kez daha İtalyan olmaktan gurur duymasını sağlayacağız.” Sözleri merkez sağdaki denge üzerine anında yansımaları olan bir konuşma oldu diye yorumlanıyor.

Fratelli d’Italia,(İtalya’nın Kardeşleri), son seçimlerden bu yana almış olduğu oyları yüzde 4’ün şu anki 26,3’e yükseltti. Altı katına çıkan oylar büyük bir sürpriz olarak yorumlanıyor.

İtalya’da en büyük şüpheler haklarla ilgilidir. İtalya’da Kardeşlerinin tutumları eşcinsellere karşı çok kısıtlayıcı ve kadınlara yönelik onlarca yıl öncesine dayanıyor gibi görünüyor.

Göçmenlik ve vatandaşlık politikalarından daha da sert. İtalya’nın yıllardır demokratik devletler konusunda yarattığı büyük boşlukları doldurmak için beklediği bu alanlarda ilerleme kaydedeceği bir dönem görünmüyor.

İtalya’da Anayasa değişikliği endişesi

İtalya’nın Kardeşleri’nden seçimin ertesi günü gelen ilk açıklamalar ülkedeki kaygıları yeniden körükledi.

Meloni seçim öncesi, başkanlık sistemine geçme niyetini açıklamış ve bunun için anayasayı değiştirmeyi düşündüklerini söylemişti.

Karşıtları ise başkanlık sisteminin otoriterlik yönünde bir adım olacağını belirterek anayasa değişikliğine karşı çıkıyordu.

İtalya’nın Kardeşleri’nin Temsilciler Meclisi Grup Başkanı, ve Giorgia Meloni’nin kızkardeşinin eşi, Francesco Lollobrigida Pazartesi günü yaptığı açıklamada ‘’İtalyan anayasası güzel ama artık 70 yaşında’’ dedi.

Ülkenin bir sonraki iktidar partisi olması beklenen İtalya’nın Kardeşleri’nden seçimin hemen ertesinde gelen bu çıkış, Salı günkü gazetelerin baş sayfalarına da yansıdı.

Domani gazetesi bu anayasa çıkışına manşetinde yer verdi ve ‘’Her şeyi ezip geçebilecek sağ dalgasına direnme’’ çağrısı yaptı.

NationalTurk – Salih Yetim / Roma

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