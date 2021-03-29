29 Mart Türkiye risk haritası

Türkiye’de 1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı. 15 günde bir revize edileceği belirtilen risk haritası güncellenmemiş ve kararlar aynı şekilde uygulanmaya devam etmişti. Bugün ise kabine toplantısının ardından risk haritası güncellendi. 58 il çok yüksek riskli durumuna geldi.

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı)

Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Yüksek riskli iller (Turuncu)

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.

Orta riskli iller (Sarı)

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Düşük riskli iller (Mavi)

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