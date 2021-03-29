Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Kabine toplantısının ardından pek çok kişi yüz yüze eğitime hangi illerde devam edileceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Eğitimde “yerinde karar” uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek. Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze/uzaktan eğitime geçiş, risk durumuna göre il bazlı uygulanacak.”