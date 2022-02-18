Alaattin Çakıcı’nın yeğenine saldırıda 3 gözaltı

15 Şubat’ta İstanbul Cevizlibağ’da saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda Adem Çakıcı, şoförünün kullandığı aracıyla seyir halindeyken, yanlarına yanaşan başka bir araç tarafından kurşunlanmıştı.

Saldırganlar Çakıcı’ya doğru 5 el ateş etti. Kurşunlardan biri Çakıcı’nın sağ bacağına isabet etti. Yaralanan Adem Çakıcı’nın şoförü, aracı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü.

‘SALDIRGANLARI GÖRMEDİM’

Olayla ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları toplandı. Saldırganların bir otomobil ve bir motosikletle saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda şüpheliler tek tek belirlendi.

ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Suç örgütü elebaşı V.R.’nin adamları olduğu iddia edilen şüphelilerin G. M., G.D. ve D.Y. olduğu öğrenildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE VURULDU

Hayati tehlikesi bulunmayan Adem Çakıcı daha önce de silahlı saldırıya uğramıştı. Kadıköy’de bir restoranda 2017’de yaşanan olayda, 2 saldırgan ateş açmıştı. Adem Çakıcı o saldırıda 5 kurşunla yaralanmıştı. Adem Çakıcı, İzmir’de “2007”de düzenlenen Veliaht Operasyonunda 14 adamıyla gözaltına alınmıştı.