Ankara’da Dr. Binnaz Ege – Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi’nde Gençliğe Hitabe okuyan öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi. Öğrencilerin itirazlarına karşılık, müdür yardımcısının tepki çeken sözleri gündeme oturdu.

Ankara’da Gençliğe Hitabe Sorun(!) Mu Oldu

Ankara’da, Dr. Binnaz Ege – Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi’nde Büyük Önder Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sini topluca okuyan öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi. Olay, öğrencilerin itirazları ve okul yönetiminin sert tavrı nedeniyle kamuoyunda tartışma yarattı.

Görüntüyü CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir öğrenci tarafından kayna alındığı düşünülen görüntüde bahçede toplanan öğrencilerin birlikte Gençliğe Hitabe’yi okudukları görülüyor. Bu sırada bir öğretmenin öğrencilere müdahale ederek “Evet gençler kesiyoruz bunu” dediği, görüntüyü kaydeden kişiye de “Oğlum sen buraya gel” dediği duyuluyor.

O sırada bir başka öğretmenin çocukları “Yürü, yürü” diye azarladığı duyuluyor.

İddialara göre,Gençliğe Hitabe okuyan öğrenciler disipline gönderildi ve toplu şekilde okuldan uzaklaştırma cezası verildi.

Görüntüyü yayınlayan CHP’li Öztürkmen, söz konusu iddiayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.

Öztürkmen, şunları yazdı:

“Ankara’da bir Anadolu Lisesi’nde topluca Gençliğe Hitabe okuyan öğrencilere uzaklaştırma cezası verildiği iddia ediliyor.

Ceza alan bir öğrencinin, “Bunun neresi suç? Atama saygısızlık yapıyorsun.” sözlerine, müdür yardımcısının “Başlarım senin atana.” şeklinde karşılık verdiği belirtiliyor.

Hiçbir eğitimci, hiçbir Türk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin okunmasıyla derdi olamaz. Bu müdür yardımcısının derdi nedir? Buna da soruşturma açtınız mı?”

Uzaklaştırma cezası alan bir öğrenci, “Bunun neresi suç? Atama saygısızlık yapıyorsun.” diyerek karara tepki gösterdi. Ancak müdür yardımcısının öğrenciye, “Başlarım senin atana.” şeklinde karşılık verdiği iddia edildi. Bu ifadeler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve tepki topladı.

Olayın yankıları sürerken, ortaya çıkan yeni görüntüler öğretmenlerin öğrencileri engellemeye çalıştığını gösterdi. Görüntülerde öğretmenlerin, “Kesiyoruz onu”, “Geç şuraya”, “Yürü yürü” gibi sözlerle öğrencilerin Gençliğe Hitabe okumasını durdurmaya çalıştığı duyuluyor.

Öğrenciler, Atatürk’e ve Gençliğe Hitabe’ye saygı amacıyla gerçekleştirdikleri bu eylemin cezalandırılmasına anlam veremediklerini belirtti. Bazı veliler de okul yönetiminin tutumuna tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma açılıp açılmadığı henüz netlik kazanmadı. Eğitim camiası ve basın meslek örgütlerinin konuya dair vereceği refleks merak ediliyor.