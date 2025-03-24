Ankara’da Konser Soruşturması: 33 Etkinlik İnceleme Altında

Sıra Mansur Yavaş’a Mı Geldi; Ankara’da Konser Soruşturması

Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği 130 konserden 33’ü hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi. Bu gelişme, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası yerel yönetimlere yönelik benimsenen sert politika nın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinliklerine dair müfettiş incelemelerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Toplamda 130 konserin incelendiği süreçte, 97 etkinlikte herhangi bir usulsüzlük tespit edilmezken, 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

ABB’den yapılan açıklamada, söz konusu etkinliklerin daha önce Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından denetlendiği ve herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Ayrıca, haklarında inceleme başlatılan 9 belediye çalışanının, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunacakları belirtildi.

Bu gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yerel yönetimlere yönelik artan denetimlerin bir yansıması olarak görülüyor. İmamoğlu’nun tutuklanması, ülke genelinde protestolara yol açmış ve muhalefet kanadında endişelere neden olmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan süreçle ilgili yaptığı açıklamada, belediyenin tüm faaliyetlerinin şeffaf ve denetime açık olduğunu belirterek, “Hizmetlerimizi halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda ve yasal çerçevede gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Uzmanlar, son dönemde belediyelere yönelik artan denetimlerin, yerel yönetimlerin çalışmalarını olumsuz etkileyebileceği ve hizmet süreçlerini yavaşlatabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.