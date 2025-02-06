Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Türk iş dünyasının ve uluslararası ticaretin önemli isimlerinden biri olan Asil Nadir, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs’ın Lefke kentinde doğan Nadir, iş dünyasında attığı cesur adımlarla dikkat çekmiş, özellikle Polly Peck International (PPI) ile büyük bir başarı elde etmişti.

İş hayatında uluslararası yatırımları ve büyük ölçekli ticari hamleleriyle bilinen Nadir, aynı zamanda mali krizler ve hukuki süreçlerle de uzun yıllar gündemde kaldı. İngiltere’nin en zengin iş insanları listesine giren Nadir, 1990’larda yaşadığı finansal çöküşle dikkat çekmişti.

Asil Nadir kimdir?

1941 yılında Kıbrıs Lefke’de doğan Asil Nadir, genç yaşlarda ticarete atıldı. Babası İrfan Nadir’in Kıbrıs’ta otobüs taşımacılığı sektöründe kurduğu işten ilham alarak iş hayatına başladı.

1960’lı yıllarda Londra’ya taşınan Nadir, perakende sektöründe faaliyet gösteren Wear Well adlı şirketi satın alarak iş dünyasına ilk adımını attı. 1970’lerde Kıbrıs’a dönerek tekstil sektörüne giren iş insanı, 1980’lerde Polly Peck International ile uluslararası ticaretin devleri arasına girdi.

1989’da Del Monte ve Japon elektronik markası Sansui’yi satın alarak küresel iş dünyasında adından söz ettirdi. Türkiye’de ise Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurarak elektronik sektörüne yatırım yaptı. Vestel, ilk televizyonlarını Vestel Ferguson markasıyla piyasaya sürdü.

Hukuki süreçler ve kaçış

1990 yılında Polly Peck International, 550 milyon sterlin borçla iflas etti. Nadir hakkında paravan şirketler kurarak hisse manipülasyonu yapmak ve zimmetine para geçirmek suçlamalarıyla dava açıldı. 1993’te KKTC’ye kaçan Asil Nadir, 2010 yılında kendi isteğiyle İngiltere’ye döndü ve yargılandı.

2012’de 29 milyon sterlini zimmetine geçirmekten suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2016’da tahliye edilerek KKTC’ye dönen Nadir, ömrünün son yıllarını burada geçirdi.

Yaşamının son dönemlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçiren Asil Nadir, 6 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. İş dünyasında yaptığı büyük yatırımlarla adını duyuran Nadir’in çalkantılı kariyeri, iş ve finans dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı.

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