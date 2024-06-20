Hizbullah’tan Güney Kıbrıs’a tehdit

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail’in kendilerine topyekûn bir saldırı başlatması durumunda “kuralları ve sınırı olmayan” bir savaş yaşanacağını belirtti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) İsrail’in topraklarını kullanmasına izin vermemesi için tehdit etti.

Hizbullah’tan Güney Kıbrıs’a mesaj

Hasan Nasrallah, İsrail’in, İran destekli güçlü militan grubu “her şeyin” gerçekleşebileceği konusunda uyarmasından bir gün sonra televizyonda yaptığı konuşmada, havalimanlarını ve üslerini İsrail kuvvetlerine açarsa, “Kıbrıs da bu savaşın bir parçası olacak” dedi.

Hizbullah liderinin bu yorumları, Akdeniz’de bulunan, Lübnan’dan yaklaşık 125 mil (200 kilometre) uzaklıkta bulunan ve 2014 yılından bu yana İsrail ile ortak askeri tatbikatlar düzenleyen Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs’ı ilk kez tehdit etmiş oldu.

Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilim , 7 Ekim Hamas saldırıları ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Gazze’deki askeri harekatından bu yana artıyor . Son haftalarda ikili arasındaki sınır ötesi saldırıların yoğunluğunun artması, tam kapsamlı bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı.

Nasrallah’ın açıklamaları, İsrailli generallerin salı günü Hizbullah’a daha kapsamlı bir saldırı planına imza attıklarını duyurmasının ardından geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da, savaşı genişletip genişletmeme kararının vermenin eşiğinde olduklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’ye seslendi. Netanyahu, silah ve mühimmat sevkiyatına yönelik engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

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