Aslı Baykal: Uğur Dündar Genel Yayın Yönetmeni Olmak İstemişti

Eski CHP lideri Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, gazeteci Uğur Dündar’ın Halk TV’yle ilgili eleştirisine yanıt verdi.

Aslı Baykal, konuyla ilgili olarak “Uğur Dündar hakkımda tweet atmış. Beni engellemiş o yüzden hesabından yazamadım, cevabım şudur: Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır” dedi.

Baykal mesajının devamında şunları kaydetti:

“The Marmara Otel’de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz” ifadesini kullanan Baykal, “Her zaman ‘Tek kuruş almadım’ diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; Ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı”

Uğur Dündar, Halk TV ve Baykallar ile ilgili şu tweetleri paylaşmıştı:

“Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV’den bu nedenle ayrılmıştım.

Yanlış anlaşılmasın. Ben Halk TV’den Baykal ailesinin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV’nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok.”