ATV ve A Haber Hakkında Binlerce Şikayet İşleme Alınmadı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncıları ‘muhalif, yandaş’ olarak ayırmadığını iddia etmişti. Ancak RTÜK kayıtları bunun tam tersini söylüyor.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Basın İlan Kurulu (BİK) ile hükümete muhalif televizyon kanalları ve gazeteler susturulmaya çalışılıyor. Halk TV, KRT, Tele 1 gibi televizyon kanallarına, iktidara yönelik hakaret taşımayan eleştirilerde bile üst sınırdan ceza veren, bu kanallarda söylenen türküler için bile yaptırım kararı alan RTÜK, ATV ve A Haber hakkındaki binlerce şikayeti ise gündemine almıyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Albayrakların sahibi olduğu iki kanal için dört bin şikayet görüşülmeyi bekliyor.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurumun verdiği cezalarla ilgili “yandaş, muhalif” ayrımını yapmadığını iddia etti. Şahin’e tepki gösteren Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı, ATV ve A Haber’le ilgili kayıtları paylaştı. Taşcı’nın açıkladığı verilere göre, 1 Ocak ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında RTÜK’e iletişim hatları üzerinden 3 bin 891’i ATV, 166’sı A Haber hakkında olmak üzere toplam 24 bin 710 şikayet ulaştı. İki kanalla ilgili şikayetlere ilişkin herhangi bir işlem başlatılmadı.

“En çok şikayet edilen kanalla ilgili tek bir dosya dahi hazırlanmayıp görüşülmüyorsa bu, sonuna kadar belli kanalların korunup kollandığının belgesidir” diyen Taşcı, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Benim kanallara verilen cezalarla ilgili yaptığım çalışmayı paylaşmamdan sonraki ilk kurul toplantısında bile iktidarı sorgulayan, yeri geldiğinde eleştiren Tele 1 kanalına 4, Halk TV’ye 2, Fox TV’ye 1, KRT’ye 1 ceza verildi. Ben sayıyı 22 olarak açıklamıştım, son kararlarla eleştirel yayıncılara verilen ceza sayısı 31’e yükseldi. İktidara yakınlığıyla bilinen kanallara ise verilen ceza sıfır.”

Bu arada RTÜK’ün Hilmi Yarayıcı’nın Cemo’yu seslendirdiği program nedeniyle HalkTV’ye para ve program durdurma cezası vermesine tepki gösteren Basın Konseyi, “Basının susturulma çabaları karşısında, hukukun er geç uygulanmasını ve bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz” açıklaması geldi.